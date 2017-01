Reméljük, ezek moziba kerülnek 2017-ben

Amiket egészen biztosan meg fognak kapni a magyar mozinézők 2017-ben: az új Alien, az új Szárnyas fejvadász, az új Transformers, az Igazság ligája (ami ugye egyszerre új Batman és új Superman), az új Karib-tenger kalózai, az új A galaxis őrzői, az új Csillagok háborúja, az új Pókember, az új Thor, az új Wolverine, és így tovább. Na de mik azok, amiket nem biztos, hogy láthatunk Magyarországon mozikban? Ezek a filmek.

A tavalyi listánkat elnézve, annyira nem lőttünk mellé:

a Midnight Special kimaradt sajnos, úgyhogy Jeff Nichols négy filmjéből egészen pontosan nulla került forgalmazásba nálunk.

a War Machine című filmről teljes csönd van, feltételezem egy háborús Brad Pitt-film nem akkora pénzmágnes a Szövetségesek után.

legnagyobb meglepetésemre bemutatták a La La Landet, azaz a Kalifornia álmot, és a Neon démont is.

a The Book Of Henry 2017-re csúszott, de már nem akartam ebbe a listába megint írni.

a King Cobrát és a Julietát sem mutatták be, de az előbbit látva az utóbbit jobban bánom. A High-Rise és a Green Room viszont sajnálatos, bár a második sokkal jobb film, mint az első.

Baby Driver

rendezte: Edgar Wright

Edgar Wright egy zseniális rendező, akinek minden szempont szerint a legnagyobbak között kellene lennie, de valahogy mindig egy karnyújtásnyira marad tőle. Aki ismeri a Shaun Of The Dead, Hot Fuzz, The World's End filmjeit (magyar címek sorban: Haláli hullák hajnala, Vaskabátok, Világvége), az tudja, hogy Wright olyan, mintha egyenesen azokhoz beszélni, akik popkultúrán nőttek fel, és még mindig többet fogyasztanak belőle, mint nyers zöldségekből. A Scott Pilgrim a világ ellen ugyan csak mérsékelt anyagi siker lett, de Wright megkapta a lehetőséget, hogy szuperhősfilmet rendezzen. Aztán nem sokkal később kirakták az Ant-Man rendezői székéből. Azt még nem tudjuk, hogy miért, valószínűleg soha nem is fogjuk megtudni, Wright viszont két év után felállt a pofonból, és megcsinálta egy régóta dédelgetett ötletét, a Baby Drivert.

Fotó: Wilson Webb Baby Driver

Ami egyébként nem egy csecsemőről szól, hanem egy folyamatos fülcsengéstől szenvedő sofőrről, aki bankrablókat furikázik. A fülcsengést azzal védi ki, hogy nagyjából mindig zenét hallgat, sőt, a melóit is arra időzíti. Wright még korábban szórakozott az egyik videoklipjében ezzel az ötlettel, most olyan sztárokkal filmesíti meg, mint Jamie Foxx, John Hamm, és Kevin Spacey. A Star Wars 8 rendezője, Rian Johnson a pletykák szerint már látott egy nyers vágatot belőle, és azonnal a kedvenc 2017-es filmjének kiáltotta ki.

Mennyi az esély arra, hogy bemutatják: Wright négy filmjéből csak kettő ment moziban nálunk (Vaskabátok, Scott Pilgrim), mindegyik megbukott.

Happy End

rendezte: Michael Haneke

A modern ember kálváriájának leghíresebb krónikása, Michael Haneke az Oscar-nyertes, 2012-es Szerelem óta hallgat, de ha ő csendben is van, a következő filmjének hírét nem olyan könnyű elhallgattatni. Novemberben jelentették be, hogy a Sony Pictures Classic megvásárolta a Happy End című film észak-, és dél-amerikai forgalmazási jogát. És hogy miről fog szólni a Happy End? Annyit lehet sejteni, hogy egy Calais-ban élő francia családról fog szólni, a menekültválság kellős közepén. Nekünk már most kicsit megrándult a gyomrunk, Haneke kíméletlenségét ismerve. A filmben szerepel Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, és Matthieu Kassovitz. Pontos dátum még nincs a bemutatóra.

Mennyi az esély arra, hogy bemutatják: Sok.

Mother

rendezte: Darren Aronofsky

Tele van híres emberekkel, és még egy mukkot sem tudunk róla: ez Darren Aronosfky következő filmje, a Mother című, állítólagos thriller. Amiben olyan színészek szerepelnek, mint Jennifer Lawrence, Domnhall Gleeson, Javier Bardem, és Ed Harris. Amikor azt mondom, hogy semmit sem lehet tudni róla, az tényleg ezt jelenti. Azt sejtjük, hogy a szó szerint bibliai méretű (és eléggé megosztó) Noé után Aronofsky valami egyszerűbb felé fog nyúlni, de hogy micsoda a Mother, arra még egy kicsit várnunk kell. Az biztos, hogy a Paramount stúdió gyártja, és hogy 2017-re várják moziba. Ja igen, és hogy Aronofsky talált magának egy új zeneszerzőt a szokásos Clint Mansell helyére, méghozzá a mostanában mindenhol felbukkanó izlandi Jóhan Jóhanssont (Érkezés, Szárnyas fejvadász 2049).

Mennyi az esély arra, hogy bemutatják: Ameddig Jennifer Lawrence filmeket készít, addig azok hozzánk is eljutnak.

Song To Song

rendezte: Terrence Malick

Habár úgy tudjuk, hogy januárban Magyarországon is meg lehet majd nézni Terrence Malick IMAX-dokumentumfilmjét a világ keletkezéséről, én ezt majd hiszem, ha látom. Azt viszont tudom, hogy a már bőven évek óta készülő Song To Songnak (amit január 3-ig egyébként mindenki Weightlessnek hívott) egy hatalmas aduász van a kezében, amivel meg lehet nyerni a magyar közönséget: Ryan Gosling. Gosling Christian Bale, Michael Fassbender, Rooney Mara, és Natalie Portman, és valószínűleg egy csomó villanásnyira feltűnő híres ember mellett játszik ebben a texasi rockzenéről szóló, pontosabban a South By Southwest-fesztivál alatt játszódó drámában. Mivel egy Malick-filmről van szó, csodálkozom, hogy ennyit tudunk róla. Az amerikai premier májusban lesz, azért nem várom lélegzetvisszafojtva a magyar időpont bejelentését.

Weightless

Mennyi az esély arra, hogy bemutatják: Hungary has a very strong Ryan Gosling game.

The Circle

rendezte: James Ponsoldt

James Ponsoldt szépen, lassan, megfontoltan lett a középsúlyú amerikai független drámák királya, remek alakításokat csalt ki Mary Elizabeth Winsteadből (Szárazon), Miles Tellerből (Az élet habzsolva jó), és Jason Segelből is (A turné vége). Most viszont egy kicsit mainstreamebb pályára lépett, a The Circle egy thriller, Dave Eggers regényéből (magyar fordításban: A kör), amiben egy Google-re nagyon hasonlító céghez érkezik egy fiatal, reményteli lány (Emma Watson), ahol aztán különböző furcsa dolgok történnek. A Circle-ben szerepel Az ébredő Erő egyik nagy felfedezettje, John Boyega, illetve a cég karizmatikus vezetője nem más, mint a magyarok istene, Tom Hanks.

The Circle

Mennyi az esély arra, hogy bemutatják: "...a magyarok istene, Tom Hanks".

The Death Of Stalin

rendezte: Armando Ianucci

The Thick Of It, Veep, In The Loop - A brit Armando Ianuccit már nem kell bemutatni senkinek, aki az utóbbi években kicsit is odafigyelt a politikai vígjátékok világára. A főleg tévében dolgozó és író Ianucci (aki egyébként már kiszállt a Veepből) most maga mögött hagyta a jelenkort, és egészen Sztálin 1953-as haláláig ment vissza a következő vígjátékáért, a francia Fabien-Nury képregényén alapuló sztori arról a zűrzavaros időszakról szól, amikor a diktátor halála után teljes fejetlenség vette át az uralmat a Szovjetúnióban. Steve Buscemi játssza Hruscsovot, Michael Palin Molotovot, még egy szekérnyi sztár is feltűnik majd benne, csak reméljük, hogy mi is láthatjuk.

Mennyi az esély arra, hogy bemutatják: Kevés. Ez tipikusan olyan film, ami majd egyszer eljut HBO-ra.

The Killing Of A Sacred Deer

rendezte: Yorgos Lanthimos

A The Lobster az egyik kedvenc filmünk volt, ami sajnálatosan nem került moziforgalmazásba Magyarországon, a furcsa humorú párkapcsolati dráma Colin Farrell szerint lópikula lesz Yorgos Lanthimos legújabb filmjéhez képest. Egészen pontosan azt mondta, hogy a remek című The Killing Of A Sacred Deer (Egy szent szarvas megölése) még kilátástalanabb lesz, mint a The Lobster, a története pedig egy sebészről fog szólni (őt játssza majd Farrell), akinek a szárnya alá vett tanítványa egyre gonoszabbul kezd majd viselkedni. A színész még minden konkrétum nélkül hadovált egy kicsit a filmről a Business Insidernek adott interjújában, majd Lanthimost nemes egyszerűséggel egy mesternek nevezte. Egyébként lassan mi is kezdünk vele egyetérteni.

Mennyi az esély arra, hogy bemutatják: A Lobsternek filmfesztiválon kellett sunnyognia, reméljük, hogy ez nem fog.

The Lost City Of Z

rendezte: James Gray

Spoiler: Percy Fawcett felfedező elindult megkeresni egy valószínűleg sosem létező várost Brazíliában a XX. század elején, aztán eltűnt. Nagyjából ennyi a The Lost City Of Z története, ami először egy New Yorker-cikként jelent meg, aztán azt bővítették ki könyvvé, majd a könyvből most elkészült a filmfeldolgozás James Gray rendezésében. A New York Film Festival nézői láthatták először a filmet, ők pedig oda-vissza voltak tőle, a rendezés mellett a főszereplő Charlie Hunnamtól és Tom Hollandtól is. Áprilisban lesz a hivatalos premierje az Egyesült Államokban, mi csak az előzetest láthattuk belőle.

Mennyi az esély arra, hogy bemutatják: Egy pici azért van. Hátha van még pár Werner Herzog-rajongó Magyarországon.

The Masterpiece

rendezte: James Franco

A The Room (nem összekeverendő a tavalyi Szobával) a világ egyik legrosszabb filmje, aminek nagyon nehéz úgy elmagyarázni a báját, hogy ne tűnjön az ember egy totális idiótának: egy Tommy Wiseau nevű totális dilettáns rendezte, aki íróként és főszereplőként három szerepben tudott teljesen alkalmatlan lenni a saját filmjében. Ami egyébként egy szerelmi háromszög története nevetséges mondatokkal, pocsék színészi játékkal, érthetetlen rendezői választásokkal, még rosszabb zenével.

De mégis ismert lett, mert Wiseau-nak volt annyi pénze, hogy hónapokra kibéreljen egy óriásplakát-helyet Los Angelesben, és egy csomó unatkozó helyi komikus felfedezze a filmjét a plakát miatt. Innentől aztán elindult a The Room kultusza, először szűkebb közösségekben, aztán egyre nagyobb és nagyobb közönséggel (idén Budapesten is volt félig hivatalos vetítés )mentek a Rocky Horror Picture Show-ra emlékezető vetítések, ahol mindenki tudta a szövegeket, különböző tárgyakkal dobálták meg a vásznat. És egy idő után Tommy Wiseau is cinkos lett ebben, a borzasztó filmjéről elkezdte azt terjeszteni, hogy mindig is viccnek szánta, nemsokára maga árult The Room-feliratokkal ellátott pólókat, sapkákat, és egyéb ajándéktárgyakat. Ennyiből nem, de a film forgatásáról írt The Disaster Artist című könyvből (amit a film egyik főszereplője írt egy újságíróval közösen) egyértelműen kiderül, hogy Wiseau egy tragikus figura, aki Európából elkászálódótt az Egyesült Államokba, szörnyű munkákat vállalt, seftelt, talán csempészett is, hogy megvalósítsa az álmát, és a The Room-mal Tennessee Williams nyomdokaiba lépjen. Hogy aztán mindenki kinevesse.

The Masterpiece

A könyv jogait James Franco vásárolta meg, és ő rendezte meg a világ egyik legrosszabb filmjének készüléséről szóló sztorit, és hát izgatottan kíváncsiak vagyunk, hogy mi az istennyilát tud ebből pont ő kihozni. Franco egy megosztó jelenség nálunk a szerkesztőségben is, de azt a legtöbben elismerjük, hogy színészként vannak előnyei, de rendezőként azért nem egy akkora császár.

Mennyi az esély arra, hogy bemutatják: Láttátok, hogy meddig magyaráztam, miről fog szólni? Gyakorlatilag zéró.

Under The Silver Lake

rendezte: David Robert Mitchell

Oké, bármit is csinál a Valami követ rendezője legközelebb, én ott leszek. Egy krimi Los Angelesben, olyan színészekkel, mint Jimmi Simpson (Westworld), Andrew Garfield (A fegyvertelen katona), és Riley Keough (Mad Max: A harag útja)? Jöhet, de izibe! Az Under The Silver Lake - Silverlake egyébként Los Angeles egyik területe - állítólag egy milliárdos lányának eltűnéséről fog szólni. De őszintén szólva miután láttuk, hogy hogyan nyúl egy másik tehetséges, fiatal rendező a városhoz a Kaliforniai álomban, igazából ez a film szólhatna bármi másról, akkor is várnánk. Itt sincsen konkrét premierdátum, decemberben még forgatták, legalábbis Garfield és Jonah Hill ennek az egyik ebédszünetében spanoltak.

Mennyi az esély arra, hogy bemutatják: Remek kérdés. A Valami követ forgalmazása az utóbbi évek kellemes meglepetése volt.