Kik nyernek a szellemileg zavart újságírók buliján?

Tavaly lerágtuk a körmünket a Golden Globe-díjátadón, mert a Saul fia is a jelöltek között volt, és végül nyert is. Idén nincs magyar film a legjobbak között, de azért érdemes lesz nézni a gálát. Vagy mégsem? Komoly díj a Golden Globe vagy szellemileg zavart újságírók bulija? Vicces vagy unalmas lassan lerészegedő sztárokat nézni? Valóban a legjobb filmeket jelölik? És kik fognak idén nyerni? Megpróbáltunk válaszolni a kérdésekre, és kitalálni, hogy kik fognak örülni vasárnap este.

Ez most egy komoly díj?

Ez egy értéktelen díj, egy öreg, szellemileg zavart újságíró díja, aki szeretne veled szelfizni. Nekem három van, az egyikkel az ajtót támasztom ki, a másik az asztal alatt van. És még így is elhívtak engem műsort vezetni!

- tavaly Ricky Gervais komikus így jellemezte a Golden Globe-ot, amikor műsorvezetőként szórakoztatta a gála közönségét. Hogy mennyit ér a Golden Globe, arról megoszlanak a vélemények. A Hollywoodban élő külföldi újságírók (pontosabban a Hollywood Foreign Press Association) díját az Oscar-díj előszobájaként emlegetik, de ez messze nem jelenti azt, hogy azonos értékűek lennének. A HFPA alig kilencven tagot számlál, az Oscarról viszont az Amerikai Filmakadémia hatezer szakmabeli tagja dönt.

Mégis a Golden Globe díjátadón, január elején körvonalazódik igazán, hogy milyen filmek, mely színészek lehetnek esélyesek az Oscaron. Nem is beszélve arról, hogy az Oscar és a Grammy után ezt a díjátadót nézik a legtöbben. A stúdiók pedig nem szeretik a véletlenre bízni a dolgokat, ezért minden évben alaposan megdolgozzák a HFPA tagjait. Persze az Oscar előtt is megy a lobbizás ezerrel, de nem nehéz belátni, hogy mennyivel könnyebb kilencven, Hollywoodban élő embert befolyásolni, mint hatezer, a világ minden táján lakó filmest. Ennek köszönheti a Golden Globe kétes hírnevét.

Szinte minden évre jutott valami vicces és botrányos sztori arról, hogy milyen ajándékokkal, nyaralásokkal, partikkal próbálták a stúdiók lekenyerezni a tagokat.

Nem is beszélve a rengeteg exkluzív interjúról, amiket a HFPA tagjai készíthetnek a legnagyobb sztárokkal.

És ha már sztárok: a Golden Globe-jelöléseken hosszú ideje élcelődik a sajtó, azt kifogásolva, hogy nem a filmek és az alakítások minősége, hanem az A kategóriás filmsztárok száma a legfontosabb szempont. Így fordulhat elő, hogy a kritikusok olyan filmeket jelölnek, amik pocsék kritikákat kaptak. Jelölt lehetett A kém, a Koszorúslányok, az Alíz Csodaországban vagy Az utazó (Brad Pitt, Angelina Jolie és Johnny Depp a vörös szőnyegen!) hogy csak párat említsünk. És itt jön a képbe a Golden Globe ravaszsága: több jelölt film egyenlő több sztár alapon rögtön két filmes kategóriát is alapítottak (legjobb dráma és legjobb vígjáték/musical), hogy aztán kényük kedvük szerint szuszakolják a filmeket valamelyikbe. Tavaly A marsi a legjobb vígjáték kategóriában nyert, amire Ridley Scott rendező húzta is a száját.

Jó, de legalább vicces lesz a gála?

A Golden Globe szereti úgy reklámozni magát, hogy ez a díjátadó egy laza, hollywoodi parti szemben az Oscar merevségével. A sztárok körasztaloknál ülnek, esznek, isznak, dumálnak, és a tévéközvetítés révén mi is úgy érezhetjük, hogy részei vagyunk a bulinak. Az est végére egyre többen berúgnak, így a köszönőbeszédek is egyre viccesebbek lehetnek.

Idén, remélhetőleg nem a fent idézett mondat miatt, nem Ricky Gervais vezeti a gálát, hanem a Tonight Show gazdája, Jimmy Fallon. Gervais 2010 és 2012 között volt műsorvezető, majd a következő három évben Tina Fey és Amy Poehler vette át a posztot, aztán visszakerült hozzá. Szerintük nagyon vicces műsorvezető volt, de valószínűleg túl sok.

Néhány éve viccelődtem Mel Gibsonnal, és most az a kínos helyzet állt elő, hogy újra fel kell konferálnom. Én az NBC-t teszem felelőssé. Mel meg tudjukkiket

- mondta például tavaly. Azért Fallon is biztos vicces lesz.

És kik fognak nyerni?

A HFPA szokás szerint a legnagyobb sztárokat díjazná, de becsületükre legyen mondva, hogy néhány kategóriában bevállaltak pár kisebb, de jól sikerült filmet is. (Más kérdés, hogy ezek nem fognak nyerni.) Egy díj sorsa már eldőlt: az életműdíjat Meryl Streep kapja, aki a Florence - A tökéletlen hangért begyűjtötte harmincadik Golden Globe-jelölését is.

Legjobb film (dráma):

Holdfény

A régi város

A fegyvertelen katona

Hell or High Water

Lion

Ebben a kategóriában a legnagyobb meglepetést az okozza, aki nincs itt. Nem jelölték Scorsese új filmjét, a Silence-t, pedig a kritikusok el voltak ájulva tőle. Így valószínűleg A régi város nyer majd. A fekete melegfilm, a Holdfény szintén népszerű a kritikusok között , akár nyerhet is, bár nincsenek benne híres színészek. Mel Gibson, A fegyvertelen katona rendezője meg már a jelölésnek is örülhet, hiszen ez is azt jelzi, hogy Hollywood visszafogadta.

Legjobb film (vígjáték/musical):

Kaliforniai álom

Florence - A tökéletlen hang

Deadpool

20th Century Women

Sing Street

Nyilván a Kaliforniai álom nyer, ami tökéletes Golden Globe-film, nagy sztárok vannak benne, könnyed, botránymentes. Ráadásul tényleg musical, így ebben az évben megtörténhet a csoda, és musical nyer a musical kategóriában. Nagy kedvencünk, a Sing Street jelölése kellemes meglepetés volt, győzelmi esélye nincs.

Legjobb idegen nyelvű film:

Toni Erdmann (Németország)

Divines (Franciaország)

Elle (Franciaország)

Neruda (Chile)

Az ügyfél (Irán)

Tavaly a Saul fia nyerte ezt a kategóriát, idén a Tiszta szívvel nem jutott a legjobb öt közé. Valószínűleg az Európai Filmdíjjal is kitüntetett Toni Erdman nyer, esetleg Az ügyfél szorongathatja meg. Igazság szerint ezek mind jó filmek, bármelyik megérdemelné a győzelmet.

Legjobb színésznő (dráma):

Amy Adams (Érkezés)

Jessica Chastain (Miss Sloane)

Isabelle Huppert (Elle)

Ruth Negga (Loving)

Natalie Portman (Jackie)

Szinte biztosra vehetjük Natalie Portman győzelmét a Jackie címszerepéért, bár sok kritikus szerette Isabelle Huppert játékát az Elle-ben. Szegény Amy Adams hoppon marad, amit nyilván nem a Golden Globe miatt bán majd, abból már úgyis van neki kettő, hanem mert valószínűleg a hatodik Oscar-jelöléséből sem lesz díj.

Legjobb színész (dráma):

Casey Affleck (A régi város)

Joel Edgerton (Loving)

Andrew Garfield (A fegyvertelen katona)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic)

Denzel Washington (Fences)

Az Oscar erősen kétesélyes lesz Casey Affleck és Denzel Washington egyaránt nyerheti, de a Golden Globe valószínűleg Washingtoné lesz. Nagyobb sztár, többször bratyizott a HFPA tagjaival, és nem volt kínos szexuális zaklatásos ügye sem, mint Afflecknek. Viggo Mortensen szuper volt a Captain Fantasticben, de itt nem nyerhet.

Legjobb színésznő (musical vagy vígjáték):

Anette Bening (20th Century Woman)

Lily Collins (Rules Don't Apply)

Hailee Steinfeld (The Edge of Seventeen)

Emma Stone (Kaliforniai álom)

Meryl Streep (Florence - A tökéletlen hang)

Csakis Emma Stone, a Kaliforniai álom valószínűleg majdnem minden jelölését díjra váltja majd. De az is majdnem ilyen biztos, hogy Emma Stone csak ennek a díjnak örülhet, az Oscart Portman elhappolja majd előle.

Legjobb színész (musical vagy vígjáték):

Colin Farrel (The Lobster)

Ryan Gosling (Kaliforniai álom)

Hugh Grant (Florence - A tökéletlen hang)

Jonah Hill (Haverok fegyverben)

Ryan Reynolds (Deadpool)

Nyilván Ryan Gosling. A Golden Globe egyik nagy kedvence, akit eddig négyszer jelöltek, de egyszer sem nyert, és most már muszáj neki. Ha ő nem lenne, Hugh Grant is labdába rúghatna, így esélytelen. Szimpatikus húzás volt Colin Farrel jelölése, bár hogy a The Lobster mennyire vígjáték, az kérdés.

Legjobb női mellékszereplő:

Viola Davis (Fences)

Naomie Harris (Holdfény)

Nicole Kidman (Lion)

Octavia Spencer (A számolás joga)

Michelle Williams (A régi város)

Három fekete színésznő a jelöltek között, ezzel kompenzálja az elmúlt éveket a HFPA. Közülük Viola Davisnek ez már az ötödik jelölése, Octavia Spencer pedig egyszer már nyert is. Így valószínűbb, hogy Davis végre győzhet, hacsak nem szól közbe Michelle Williams.

Legjobb férfi mellékszereplő:

Mahershala Ali (Holdfény)

Jeff Bridges (Hell or High Water)

Simon Helberg (Florence - A tökéletlen hang)

Dev Patel (Lion)

Aaron Taylor-Johnson (Éjszakai ragadozók)

Valószínűleg ebben a kategóriában adnak díjat a Holdfénynek, így Mahershala Ali nyer. Bár Jeff Bridges sokkal nagyobb sztár, meg jó színész is, szóval lehet hogy mégis ő kapja a Golden Globe-ot. Vagy meglepnek mindenkit, és díjazzák Aaron Taylor-Johnsont az Éjszakai ragadozókért, akiknek ez volt az első értékelhető alakítása.

Legjobb rendező:

Damien Chazelle (Kaliforniai álom)

Tom Ford (Éjszakai ragadozók)

Mel Gibson (A fegyvertelen katona)

Barry Jenkins (Holdfény)

Kenneth Lonergan (A régi város)

A legvalószínűbb, hogy Barry Jenkins, a Holdfény rendezője nyer, de az is elképzelhető, hogy Damien Chazelle kap Golden Globe-ot a Kaliforniai álomért vagy Kenneth Lonergan A régi városért. Gibson ennyire még nincs a pikszisben, Fordot meg kárpótolják forgatókönyvíróként.

Legjobb forgatókönyv:

Damien Chazelle (Kaliforniai álom)

Tom Ford (Éjszakai ragadozók)

Barry Jenkins (Holdfény)

Kenneth Lonergan (A régi város)

Taylor Sheridan (Hell or High Water)

Ez lehet az a kategória, amiben a divattervezőből lett filmrendező, Tom Ford nyerhet az Éjszakai ragadozókért. Meg is érdemelné, mert csodásan adaptálta filmre Austin Wright Tony and Susan című regényét.

Csak filmeket díjaznak? Dehogy! Van tévés szekció is!

Kemény lehet Hollywoodban dolgozó külföldi újságírónak lenni: nem elég, hogy egyik partyról a másikra rángatják az embert és mindenféle premiereken karol beléjük valamelyik világsztár, néha le kell ülni a kanapéra, és nekiesni az adott év tévésorozatainak is. Míg mondjuk 2002-ben ez azt jelentette, hogy 182 sorozatról kellett ilyen-olyan infókkal rendelkezni, 2016-ban már 455-öt mutattak be. Ennyi tartalmat ép ésszel nem lehet befogadni, márpedig ha szó szerint vesszük azt, hogy a HFPA az év legjobbjait keresi, akkor mind a 90 szavazónak legalább egy-egy epizódba bele kellett tekintenie a kínálatból.

Ez nem így szokott történni (tisztelet a kivételnek, ha van), hanem úgy, hogy amelyik sorozatról

jókat írnak az újságok

jó a nézettsége

nagy a felhajtás körülötte

vagy játszik benne egy vagy több sztár

azt a HFPA is úgy ítéli meg, hogy nagyszerű, és akkor is jelöli, ha az adott évadban éppen nem volt olyan jó, csak a rajongók a Facebookon annyit lelkendeznek róla, hogy elhiszik. Persze igazságtalan dolog ez, mert ha egy sorozat első része nem jó, az nem azt jelenti, hogy mondjuk a hatodiktól nem tesszük le a hajunkat - elég csak megnézni a Breaking Bad első évadáról szóló kritikákat, és megnézni, hová jutott el Walter White, a metamfetamint főző kémiatanár története.

Aki paradigmaváltást, vagyis drasztikusabb váltást remélt a HFPA-tól, az az idei Golden Globe-jelölések láttán nem fog nagyon örülni, mert ugyan van némi elmozdulás, de a Hollywoodban dolgozó külföldi újságírók az idei is, oda is elvet szem előtt tartva jelöltek kritikusdarlingokat (Transparent, Mozart in the Jungle), tök ismeretlen outsidereket (Graves, The Dresser), nagyon niche-sorozatokat (The Girlfriend Experience) és mainstream-darabokat (Trónok harca, Black-ish, This Is Us). A network vs. kábel vs. streaming csata állása: 9 - 35 - 11, azaz messze még a nagy változások ideje. A legtöbb jelölést az HBO gyűjtötte be, 14-et, a második az FX 9 jelöléssel, az Amazon, a Netflix és az AMC ötöt-ötöt zsákolt be.

És kik fognak nyerni a tévés kategóriákban?

Biztos lesznek meglepetések és bezzeg-díjak, amiket csak azért adnak annak a színésznek vagy sorozatnak, hogy legyen miről beszélni, de javarészt a papírforma fog érvényesülni. Senkit nem biztatunk arra, hogy megfogadja a tippjeinket, de ha megteszi, az a minimum, hogy megírja nekünk, hogy mennyit nyert.

Legjobb sorozat (vígjáték/musical)

Atlanta (FX)

Black-ish (ABC)

Mozart In The Jungle (Amazon)

Transparent (Amazon)

Az alelnök (HBO)

Nagyon jó lenne, ha az Atlanta nyerne, de nem fog. Tavaly nagy meglepetésre a Mozart in the Jungle című Amazon-sorozat nyert (egy szimfonikus zenekar és annak művészeinek története), idén egy másik, a Transparent fog, ami már 2015-ben is, szintén nagy meglepetésre megkapta a díjat.

Legjobb sorozat (dráma)

The Crown (Netflix)

Trónok harca (HBO)

Stranger Things (Netflix)

This Is Us (NBC)

Westworld (HBO)

Megvan rá az esély, hogy a Trónok harca eddigi legegyenetlenebb évada kapja a díjat, de mivel tavaly az outsider Mr. Robot nyert, van egy olyan érzésünk, hogy ebben a kategóriában a Netflix győzedelmeskedik majd, vagy a II. Erzsébet fiatalkoráról szóló The Crownnal vagy a Stranger Things című sorozattal, amiben gyerekek, szörnyek, összeesküvés és kismillió Spielberg-utalás is van. Mi erre szavaznánk.

Legjobb tévéfilm/minisorozat

American Crime (ABC)

The Dresser (Starz)

The Night Manager (AMC)

Aznap éjjel (HBO)

Az O.J. Simpson-ügy (FX)

Nincs kérdés, az Index kedvenc 2016-os sorozatának, Az O.J. Simpson-ügynek kell nyernie, de a HFPA tavaly is megtréfált mindenkit a Wolf Hall győzelmével, szóval ha a The Dresser nyer, azon sem szabad nagyon csodálkozni, úgy meg pláne nem, hogy Ian McKellen, Anthony Hopkins és Emily Watson szerepel benne.

Legjobb férfi főszereplő (dráma)

Rami Malek, Mr. Robot (USA Network)

Bob Odenkirk, Better Call Saul (AMC)

Matthew Rhys, Foglalkozásuk: Amerikai (FX)

Liev Schreiber, Ray Donovan (Showtime)

Billy Bob Thornton, Goliath (Amazon)

Érdekes, hogy míg Rami Malek megkapta a jelölést a Mr. Robot második évadáért, a sorozat ugye nem - és mivel Malek tavaly begyűjtötte az Emmyt a szerepért, nagy összegben fogadnánk a győzelmére. Az az igazság, hogy ebben a kategóriában a legkiegyensúlyozottabb a mezőny, bárki nyerhet.

Legjobb női főszereplő (dráma)

Caitriona Balfe, Outlander (Starz)

Claire Foy, The Crown (Netflix)

Keri Russell, Foglalkozásuk: Amerikai (FX)

Winona Ryder, Stranger Things (Netflix)

Evan Rachel Wood, Westworld (HBO)

Tavaly Taraji P. Henson nyert az Empire-ért, idén jelölést sem kapott, pedig pontosan ugyanazt nyújtotta, mint tavaly. Claire Foy a titkos befutónk, de a bukiknál Evan Rachel Woodnak áll a zászló.

Legjobb férfi főszereplő (vígjáték/musical)

Anthony Anderson, Black-ish (ABC)

Gael Garcia Bernal, Mozart in the Jungle (Amazon)

Donald Glover, Atlanta (FX)

Nick Nolte, Graves (Epix)

Jeffrey Tambor, Transparent (Amazon)

Tambor vagy Bernal, ez az igazi kérdés, Bernal tavaly nyert, Tambor meg tavalyelőtt, ha abból indulunk ki, hogy a Giolden Globe-nál az ismétlés ritka, akkor Tambor kapja. Mi Glovernek szorítunk, az Atlantában óriást alakít.

Legjobb női főszereplő (vígjáték/musical)

Rachel Bloom, Crazy Ex-Girlfriend (CW)

Julia Louis-Dreyfus, Az alelnök (HBO)

Sarah Jessica Parker, Divorce (HBO)

Issa Rae, Insecure (HBO)

Gina Rodriguez, Jane the Virgin (CW)

Tracee Ellis-Ross, Black-ish (ABC)

Bloom tavaly nyert, Louis-Dreyfust viszont zsinórban ötödjére jelölték, és nem mellesleg meg is érdemelné, mert elképesztően vicces Az alelnökben.

Legjobb férfi főszereplő (tévéfilm/minisorozat)

Riz Ahmed, Aznap éjjel (HBO)

Bryan Cranston, A végsőkig (HBO)

Tom Hiddleston, The Night Manager (AMC)

John Turturro, Aznap éjjel (HBO)

Courtney B Vance, Az O.J. Simpson-ügy (FX)

Na, ez a kategória legalább annyira fogós, mint a drámai férfiszínészek kategóriája: tényleg bárki kaphatja a díjat. Courtney B. Vance viszont nagyin megérdemelné, mert olyan Johnny Cochran volt az O.J. Simpson-perről szóló sorozatban, hogy ha egyedül lett volna csak benne, akkor is végignéztük volna a sorozatot.

Legjobb női főszereplő (tévéfilm/minisorozat)

Felicity Huffman, American Crime (ABC)

Riley Keough, The Girlfriend Experience (Starz)

Sarah Paulson, Az O.J. Simpson-ügy (FX)

Charlotte Rampling, London Spy (BBC America)

Kerry Washington, Bizonyosság (HBO)

Az O.J. Simpson-ügy miatt Paulson, ezerrel, óriásit játszott az államügyésznő szerepében. Felicity Huffman az abszolút outsider itt, és azon sem csodálkoznánk, ha Charlotte Rampling nyerne.

A többi tévés és filmes kategória nevezettjeit itt meg lehet tekinteni. Hogy ki fog örülni és ki lesz merev részeg, kiderül hajnal kettőtől, de mivel egy itthon fogható tévé sem adja a gálát, streamet kell vadászni az élményért, vagy megvárni a hétfő reggeli összefoglalónkat.