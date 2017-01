Mi az ördögtől lett ez a film ilyen sikeres?

Erősen nyitotta az évet a Kaliforniai álom, a Ryan Gosling és Emma Stone főszereplésével készült musical a Golden Globe történetében rekordot döntött, és hét díjat is bezsebelhetett a megosztó presztízsű, de PR-szempontból fontos gálán. A Magyarországon december végén bemutatott filmtől egyikőnk teljesen odáig volt, aztán az az egyikőnk eléggé meglepődött, amikor kiderült: nem mindenki dobta el az agyát Damien Chazelle (Whiplash) filmjétől.

Sőt, egyesek felszínesnek, giccsesnek, semmitmondónak tartják, de olyanok is vannak, akik a két véglet között egyensúlyozva élvezték, de egyáltalán nem értik a hype-ot. Úgyhogy most a háromféle emberből egy-egy beült a stúdióba, és a Kultrovat Podcast új részében kibeszélte a Kaliforniai álmot.

És akkor most már első számban: beszélünk arról, hogy szeretjük a musicaleket, és a Kaliforniai álom mennyire az. Beszéltünk arról is, hogy miért vonzza ennyire a díjakat és az elismeréseket ez a film (egyik megfejtés a négyből: Ryan Gosling!), és hogy vajon fog-e ez trendet teremteni, azaz várhatjuk-e még több, a valóságtól eltávolodó, táncos-dalolós film érkezését a jövőben.

Viszont a podcastban kibeszéljük a Kaliforniai álom történetének fordulatait, sőt, a film utolsó perceit is, ezért ha valaki szeretné, hogy meglepetés érje a moziban, még most forduljon vissza! Sőt, emellett még a Whiplasht is elspoilerezzük!



