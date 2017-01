Tenki Rékára oda kell figyelni 2017-ben

A Variety harmadik éve jelenteti meg "Európai filmesek, akikre oda kell figyelni"-listáját, és az idein egy magyar színésznő, Tenki Réka is szerepel. A tíz filmest a Berlini Filmfesztiválon egy külön gálán mutatják majd be a nagyközönségnek.

Tenki Réka mellett a listán szerepel

Edward Berger német rendező , a Jack című film alkotója és a Deutschland 83 című német sorozat (itthon az RTL Klub vetítette) öt részének rendezője, aki nem mellesleg februárban Budapesten forgatja majd a The Terror című AMC-sorozatot Jared Harris és Tobias Menzies főszereplésével.

Liv Lisa Fries német színésznő , a Zurich, a The Dam és a Heil szereplője.

Jakub Gierszal lengyel színész , Agnieszka Holland Spoor című thrillerjének főszereplője. A 2011-es The Suicide Room hozta meg neki a nemzetközi sikert.

Sylvia Hoeks holland színésznő , őt a Tirza című film miatt szeretik nagyon. Neki is van budapesti kapcsolódási pontja, a Blade Runner 2049-ben szerepel, amit itt forgatnak.

Janine Jackowski német producer , a legjobb idegennyelvű film Oscar-díjára esélyes Toni Erdmann egyik producere.

Gabriele Mainetti olasz rendező , aki a They Call Me Jeeg című filmjével az olasz mozikban 5 millió dollárt kaszált.

Jonas Nay német színész , a Deutschland 83 főszereplője. Hamarosan jön a Deutschland 86 című folytatásban, amit részben nálunk forgatnak.

Mitja Okorn szlovén rendező , a Letters to Santa és a Planet Single alkotója. Új filmje a Life in a Year lesz, amiben Jaden Smith és Cara Delevingne kapta meg a két főszerepet.

Robin Pront belga rendező. Plan B címmel forgatott egy rövidfilmet az antwerpeni kábítószeresekről, The Ardennes című nagyjátékfilmjét tavaly mutatták be Torontóban.

Tenki Réka a moziban legközelebb Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjében látható majd, amit a Berlinálén is bemutatnak. Nemrég fejezte be a Budapest Noir forgatását, és szerepel a Csak színház és más semmi című tévésorozat második évadában is.