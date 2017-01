Ben Affleck szerint nagy rajta a nyomás a Batman-film miatt

Régóta lehet tudni, hogy a DC a Batman Superman ellen után készít egy új, szóló Batman-filmet, amiben az előző film denevérembere, Ben Affleck nemcsak a főszereplő lesz, de a rendező is. Ezt Affleck a múlt héten már kezdte cáfolni, és most rátett egy lapáttal a bizonytalanságra, most az USA Today-nek lengette be, hogy sok feltételnek kell teljesülnie, hogy belevágjon a rendezésbe.

Arról panaszkodott ugyanis, hogy mekkora nyomás egy szuperhősös filmet csinálni. Szerinte sokkal nagyobb figyelem hárul ezekre a filmekre, mint bármi másra, ezért sokkal nehezebb nyugodt körülmények között dolgozni. Minden egyes castingról külön beszámol az internet, ami hatalmas nyomás, és ő csak akkor vág bele, amikor tényleg egészen biztos lesz a dolgában. Ha eljön az a nap, készen akar rá állni, de tudja, hogy az lesz a legnagyobb stressz az eddigi szakmai életében.

De mint hozzátette, nem csak ez a probléma, hanem az is, hogy a Batman-jelmez nagyon kényelmetlen, és nagyon nehéz le, meg felvenni. És ha ő nem csak szereplő, hanem rendező is, akkor sokkal gyakrabban ki kell bújni a jelmezből, így most

az a legnagyobb kihívás, hogy hogyan tudnak változtatni egy kicsit a jelmezen.

Arról, hogy mikor kezdődhet egyáltalán a forgatás, még egyáltalán nincs szó.