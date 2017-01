Egyszerre 13 szerepet játszik Cate Blanchett egy filmben

Egészen rendkívüli filmet készített Julian Rosefeldt Manifesto címmel, amihez itt van rögtön egy kis előzetes is. Persze nem csak az ötlet zseniális, hanem a megvalósítás is: egyetlen színésznő 13 karaktert formáz meg a filmben, ez a színésznő pedig nem más, mint Cate Blanchett. Nem tudunk más tenni, mint csodálni a színészi teljesítményét, ahogyan a különböző szerepeket alakítja. Játszik hajléktalant, tanárnőt, hírolvasót is.

A Manifesto először színházi előadásként valósult meg Ausztráliában és mivel hatalmas siker volt, így film is készült belőle.