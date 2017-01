Szédítően tömény évük lesz a magyar filmeknek

A filmforgatás drága és időigényes műfaj. Komolyabb állami támogatások nélkül itthon nem is igazán tudna megélni a filmipar: túlságosan kiszolgáltatott lenne az éppen megfelelő anyagi forrásokkal rendelkező mecénások felé, és nem biztos, hogy azoknak az egyébként tehetséges és érdemes művészeknek a filmjeire jutna pénz, akik tényleg megérdemlik, hogy megvalósíthassák az elképzeléseiket. Ezen a rendszeren kívánt változtatni a kormány, amikor Andy Vajnát bízta meg azzal, hogy felügyelje, kik és milyen filmekre kapnak pénzt. Nemcsak a forgatásra kell gondolni, hanem az előkészítési munkákra, illetve újabban már a marketingre is. Egy forgatókönyvet hosszú ideig fejlesztenek – ezt az időt szintén ki kell fizetnie valakinek, hogy a végeredmény olyan legyen, amire széles tömegek kíváncsiak.

Az új támogatási rendszer zászlóshajója egyértelműen a Saul fia, ami bebizonyította: egy magyar származású alkotó tud olyat villantani, amire világszerte elismerően csettintenek. A díjeső után (aminek a jelek szerint továbbra sincs vége) Nemes Jeles László dobbanthatott volna Hollywoodba, hiszen a siker után érkeztek amerikai ajánlatok, de ő második filmjét is a Saul fia magyar alkotói gárdájával és magyar színészekkel készül leforgatni, Budapest fénykoráról.

De minden Saul fiára jut egy Veszettek, amire 1 milliárd forintot költött az állam, és alig látta valaki. Az okokat több helyen is lehet keresni, de az biztos, hogy papíron egy sikeres filmnek kellett volna lennie: aktuális volt a téma, tele volt ismert és feltörekvő szakemberrel, a kamera előtt és mögött egyaránt. A közönséget mégis hidegen hagyta. Ami a 2016-os filmeket illeti, csalódást keltett a Hurok teljesítménye, főleg azért, mert itt még arról sem volt szó, hogy a kritikusok vették volna el a nézők kedvét.

2017 vízválasztó év lehet, hiszen – kis túlzással – egymásnak adják majd a mozitermeket a magyar filmek, amik között lesz a történelmi drámától kezdve a zenés vígjátékon át a valódi eseményeken alapuló akciófilmig rengeteg műfaj, sőt egy magyar–kanadai koprodukcióban készülő tudományos-fantasztikus film is. Ezekre azért költött az állam, hogy a közönség visszaszokjon a magyar filmekre, és lássa: itthon is lehet világszínvonalú alkotásokat készíteni. Reméljük, év végén majd arról számolhatunk be, hogy több filmnek is sikerült megugrania a bűvös százezres nézőszámot, ami az utóbbi időben ritkaságszámba ment.

De nemcsak szuperprodukciók érkeznek, hanem számos kisebb filmet is bemutatnak, amelyek szintén csak a támogatási rendszernek köszönhetően készülhettek el. Arra is van példa, hogy valakik a Vajna-féle támogatási rendszeren kívül tudták összeszedni a pénzt. Rájuk is érdemes lesz figyelni.

Összeszedtük azokat a filmeket, amik idén kerülhetnek a mozikba, és azt is megnézheti, hogy mennyi állami támogatást kaptak a készítők. Fontos megjegyezni, hogy az alkotások egy részénél könnyen előfordulhat, idén mégsem mutatják be őket (a Kincsemnél is volt szó 2016-os premierről), és más, szintén csúszó produkció is szerepel az összeállításban.

Az állampolgár

Rendező: Vranik Roland

Szereplők: Dr. Cake-Baly Marcelo, Arghavan Shekari, Máhr Ágnes

Bemutató: január 26.

Állami támogatás: 290 millió forint

Vranik Roland filmje a menekültek élethelyzetével foglalkozik, és olyan, számukra mindennapi helyzetekkel, amikbe az átlag ember többnyire bele sem gondol. Részben amatőr főszereplőkkel készült a film, de olyanokkal, akik mind átélték ezeket a szituációkat, ami még erősebb és őszintébb alakításokat eredményezhet. Az állampolgárnak három főszereplője van; egyikük egy állampolgári vizsgára felkészülő férfi, aki beleszeret az oktatójába. A film fontos témát állít a középpontba – kérdés, elég emberhez eljut-e a híre.

Kojot

Rendező: Kostyál Márk

Szereplők: Mészáros András, Bocsárszky Attila, Orbán Levente, Dobra Mara

Bemutató: február 16.

Állami támogatás: 320 millió forint

A Kojot főszereplője egy fiatal férfi, aki az élet egyik területén sem találja a helyét, majd vidéken kezdene új életet, de itt meg a helyi kiskirályokkal gyűlik meg a baja. A film műfaját mi falusi westernként próbáltuk meghatározni, de valószínűleg ez sem fedi le a valóságot. Azért megvan az esély arra, hogy egy egyedi és különleges magyar film készült.

Testről és lélekről

Rendező: Enyedi Ildikó

Szereplők: Borbély Alexandra, Morcsányi Géza, Schneider Zoltán, Nagy Ervin, Tenki Réka, Jordán Tamás

Bemutató: március 2.

Állami támogatás: 420 millió forint

Enyedi Ildikó filmje egy olyan párról szól, akik nem ismerik egymást, viszont valamiért ugyanazt álmodják, és szarvasként szeretnek egymásba. Amikor azonban személyesen is találkoznak, nincs meg köztük az a bizonyos kémia. A filmből kiderül: a szerelmespár feladja-e a próbálkozást, vagy sem. Enyedi Ildikó hosszú idő után készített újra nagyjátékfilmet, ami ráadásul a berlini filmfesztiválon mutatkozik be. Ha igazi nagy közönségsikerre nem is lehet számítani, a jó nemzetközi fesztiválszereplés nincs kizárva. A film forgatásán az Index is ott járt, videónkat itt lehet megnézni.

Kincsem

Rendező: Herendi Gábor

Szereplők: Nagy Ervin, Petrik Andrea, Kovács Lehel, Balsai Mónika, Makranczi Zalán

Bemutató: március 16.

Állami támogatás: 2 milliárd forint

Herendi Gábor filmjében Blaskovich Ernő elszegényedett nemes igyekszik megmenti saját magát és a hazai lóversenysportot egy csodaló segítségével. A cél: legyőzni Oettingen bárót, akinek időközben a lányába is beleszeret a főhős. A filmet egy nagyszabású történelmi kalandfilmnek szánják, amire az egész család beülhet, és visszarévedhet a boldog békeidőkre, amikor Magyarországnak volt egy olyan lova, aminek az egész világ a csodájára járt. Mellé jön az intrika, a szerelem, meg minden más.

Brazilok

Rendező: M. Kiss Csaba és Rohonyi Gábor

Szereplők: Fekete Ernő, Schmied Zoltán, Nagy Dániel Viktor, Dobó Kata, Farkas Franciska

Bemutató: április 6.

Állami támogatás: 361 millió forint

A történet Acsán játszódik, ahol minden a fociról szól, és a falubajnokság mindennél fontosabb. Az ide újonnan érkező fiatal papnak sikerül elintéznie, hogy a megmérettetésen a romák csapata is elinduljon, ahol óriási a tét, hiszen a helyi gazdag vállalkozó jóvoltából a nyertes csapat elutazhat Brazíliába. A készítők egy vicces etnomesét ígérnek, amiben a vidéki élet napos oldalát mutatják be. A Brazilok forgatásán az Index is ott járt, videónkat itt lehet megnézni.

A tökéletes gyilkos

Rendező: Pacskovszky József

Szereplők: László Zsolt, Hőrich Nóra Lili, Szabó Győző, Szabó Kimmel Tamás, Hábermann Lívia

Bemutató: május.17.

Állami támogatás: 415 millió forint

A tökéletes gyilkos a tervek szerint egy skandináv hangulatú krimi lesz, aminek főszereplője egy nyomozó, akit László Zsolt alakít. Az egyik felderítésre váró ügyben egy huszonéves lány a gyanúsított, ő pedig személyes bosszú miatt is mindent elkövet, hogy elkapja a feltételezett gyilkost. A film eredetileg 2016 őszén került volna a mozikba, ám a bemutatót elhalasztották idén májusra. Egy zsánerfilmre kell számítani, ami tele van ismert színészekkel. Pacskovszky tapasztalt rendező, aki egy új műfajban próbálja ki magát. Mivel a krimiket nagyon szeretik a magyarok, így A tökéletes gyilkosnak minden esélye megvan arra, hogy jól teljesítsen a mozikban.

Hetedik alabárdos

Rendező: Vékes Csaba

Szereplők: Bánki Gergely, Sárközi-Nagy Ilona, Bezerédi Zoltán, Ónodi Gábor, Nagy Ervin, Murányi Tünde

Bemutató: 2017. tavasz

Állami támogatás: 62 millió forint

Vékes Csaba és Dudás Balázs filmje egy olyan színészről szól, akit évekig mellőznek a színházban, de egy váratlan felkérésnek köszönhetően az egyik vezető rendezővé válik. A bonyodalmak abból adódnak, hogy hogyan kezeli a felelősséggel járó új pozíciót. A végeredmény a tervek szerint egy szürreális helyzetekkel tűzdelt szatíra lesz. A film forgatásának indulásáról itt számoltunk be.

Pappa pia

Fotó: Intercom

Rendező: Csupó Gábor

Szereplők: Szabó Kimmel Tamás, Nagy Feró, Stohl András, Ostorházi Bernadett, Reviczky Gábor, Mózes András

Bemutató: 2017

Állami támogatás: 1 milliárd forint támogatás

Az idei év egyik legnagyobb szabású produkciója a Csinibabához hasonló zenés-táncos filmet ígér, a hazai színészek legjavával, és egy olyan rendezővel, aki Hollywoodban már letett pár dolgot az asztalra, igaz, animációs műfajban. A történet szerint egy nagymenő vállalkozó Wizy (Stohl András) buliplázát akar építeni az egyszerű nyugdíjas (Nagy Feró) lakhelyeként szolgáló területen. Szabó Kimmel Tamás alakítja az unokát, aki mer nagyot álmodni, és romkocsmát csinálva az egykori csónakházból, igyekszik megmenteni a pusztulástól a nagyapja létesítményét. A filmben remélhetőleg lesznek szépen éneklő és táncoló lányok és fiúk, meg olyan habos-babos történet, ami úgy lenyűgözi majd az embereket, mint annak idején a Csinibaba. A forgatáson az Index is ott járt, riportunkat itt lehet elolvasni.

Viszkis

Rendező: Antal Nimród

Szereplők: Szalay Bence, Móga Piroska, Schneider Zoltán

Bemutató: 2017. nyár

Állami támogatás: 1,1 milliárd forint

Ambrus Attila története a rendszerváltás utáni Magyarország egyik legérdekesebb sztorija. Az Erdélyből származó egykori hokis bankrabló rövid idő alatt legendává vált. Történetén keresztül remekül bemutatható, hogy milyen volt a 90-es évek Magyarországa. Remélhetőleg Antal Nimród rendezésében olyan film készül, ami emberi drámaként és akciófilmként is megállja a helyét, és semmilyen tekintetben sem kell szégyenkeznie. Ambrus Attila tanácsadóként vett részt a készítésben, noha a történet nem minden esetben tartja magát a valódi eseményekhez. A filmnek egyelőre nincs forgalmazója, de reméljük, az előzetes várakozásokhoz felérő reklámkampány előzi majd meg a bemutatót. A forgatáson az Index is ott járt, riportunkat itt lehet elolvasni.

Felesleges ember

Rendező: Mundruczó Kornél

Szereplők: Cserhalmi György, Balsai Móni, Merab Ninidze

Bemutató: 2017 második fele

Állami támogatás: 697 millió forint

A Felesleges ember az utóbbi évek egyik legforróbb témáját, a menekültválságot dolgozza fel. Igaz, ez csak a háttérben húzódik meg, mert a középpontban egy különös képességekkel rendelkező fiú és egy orvos kapcsolata áll. Egyébként ez az a film, ami miatt 2016 nyarán is sátrakkal népesítették be a Keleti pályaudvar környékét. Az Index is járt a forgatáson, ahol épp egy különleges lebegő jelentetett vettek fel. A Felesleges ember első ránézésre nem tűnik annak a könnyed filmnek, amire tömegével ülnek be a magyarok. Mundruczó korábbi alkotásaihoz hasonlóan elsősorban itt is a jó fesztiválszereplés lehet a siker elsődleges mércéje.

Az Úr hangja

Rendező: Pálfi György

Szereplők: Polgár Csaba, Eric Peterson, Kiss Diána Magdolna

Bemutató: 2017. ősz

Állami támogatás: 600 millió forint

Pálfi György legújabb filmje Stanislaw Lem regényének adaptációja, kanadai–magyar koprodukcióban készül. A történet arról szól, hogy megértheti-e egymást apa és fia, ha korábban soha nem látták egymást. A főszereplő Péter egy tévéműsorban fedezi fel régen nem látott apját, akit ezek után megpróbál felkutatni. Magyar sci-fik nem igazán készülnek (bár feltehetőleg ez sem lesz egy klasszikus példa), így ez egy újabb indok, amiért nagyon szurkolunk annak, hogy Az Úr hangja jól sikerüljön, és sokan megnézzék. Az Index forgatási riportját itt lehet elolvasni.

Tegnap

Rendező: Kenyeres Bálint

Szereplők: Vlad Ivanov, Jaques Weber, Féodor Atkine, Djemel Barek, Jo Prestia, Johanna Ter Steege

Bemutató: 2017

Állami támogatás: 296 millió forint

Az Európa-filmdíjas Kenyeres Bálint filmjét – ami az egyik legkülönlegesebbnek tűnik az idei mezőnyben – olyan helyszíneken forgattak, mint Casablanca, Marrákes és Tanger. A főszereplő egy ötvenes éveiben járó építész (sokáig úgy volt, hogy a svéd Michael Nyqvist, de valójában a román Vlad Ivanov), aki rossz híreket kap a cége észak-afrikai építkezéséről, ezért úgy dönt, hogy személyesen jár a dolog végére. A helyszín azért is különleges a számára, mert itt volt fiatal, és számos emlék köti a helyhez. Nyomozni kezd a múltbéli szerelme után, ami újabb kérdéseket vet fel. Valószínűleg ez a film sem számíthat majd kiemelkedő érdeklődésre a hazai mozikban, de adott a lehetőség a nemzetközi sikerre.

Lajkó – Cigány az űrben

Rendező: Lengyel Balázs

Szereplők: Keresztes Tamás, Gyabronka József, Anna Böger, Trokán Anna, Trokán Nóra, Szirtes Ági

Bemutató: 2017.

Állami támogatás: 313 millió forint

Lengyel Balázs elsőfilmes rendező egy vicces, szatirikus stílusban akarja feldolgozni a szocialista múltat, és elsősorban nevettetni és szórakoztatni szeretné a közönséget. A történet egy olyan gondolattal játszik el, hogy mi van, ha nem is Gagarin volt az első ember az űrben, hanem egy magyar permetezőpilóta, akiről megfeledkezett a történelem. Jobb példa híján mindenki A tanút emlegette a film kapcsán, ami szinte gonosz összehasonlítás. Reméljük, hogy Lengyel Balázs csapatának sikerül egy szerethető filmet készítenie, amelynek címe remélhetőleg senkit nem fog elriasztani attól, hogy jegyet kérjen rá. Az Index forgatásról írt riportját itt lehet elolvasni.

Budapest Noir

Rendező: Gárdos Éva

Szereplők: Kolovratnik Krisztián, Tenki Réka, Anger Zsolt, Dobó Kata, Kulka János, Kováts Adél

Bemutató: 2017

Állami támogatás: 900 millió forint

Gárdos Éva filmje az egyik legjobban várt alkotás idén, hiszen igazi nagyszabású kosztümös produkció, csupa nagynevű színésszel. Ráadásul egy közkedvelt regény adaptációjáról van szó: Kolovratnik Krisztián nyomozója a 30-as évek Budapestjén egy rejtélyes haláleset után nyomoz, aki egy idő után fontosabb lesz, mint újságírói munkája. A filmben rengeteg számítógépes trükk gondoskodik majd arról, hogy a 30-as évek Budapestje minél hitelesebben jelenjen meg a vásznon. A forgatás tavaly már lezajlott, így remélhetőleg már nem kell túl sokat várni, hogy az utóbbi évek egyik legizgalmasabb hazai filmje a mozikba kerüljön. Az Index riportját itt lehet elolvasni.