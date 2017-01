Megkésve ugyan, de elkezdtek kiszivárogni az idei Oscar-filmek

Ahhoz képest, hogy 2015 karácsonya előtt több tucat Oscar-esélyes film - köztük olyan is, amit még be sem mutattak - is kiszivárgott a netre, idén kicsit visszafogták magukat a kalózok. Sokáig egyáltalán nem volt semmi jele annak, hogy a tavalyi szivárogtatás újra megtörténik, azonban az elmúlt időszakban öt film is felkerült a torrentoldalakra.

A 2015-ös nagy szivárogtatásért felelős HIVE-CM8 nevű kalózcsoport később tört angolsággal jelezte, hogy némileg megbánták az egészet, és azt ígérték, hogy legközelebb valamennyire moderálják magukat. A szavukat eddig betartották, mert a 2015-ös időponthoz képest semmi sem került ki a netre, azonban nemrég mintha váltottak volna, és szép sorban felkerült a torrentoldalakra öt Oscar-esélyes film is.

Érkezés (Arrival)

Kaliforniai álom (La La Land)

Holdfény (Moonlight)

Patriots Day

Fences

Állítólag a HIVE-CM8 elismerte, hogy közük van egy-két film kikerüléséhez, de TorrentFreak azt is megjegyzi, hogy a kalózok legalább már arra figyelnek valamennyire, hogy olyan filmeket ne töltsenek fel, amik még nem kerültek mozikba. Az mondjuk más kérdés, hogy például a Holdfény csak február közepén kerül a magyar mozikba, miközben a Patriots Dayt és a Fencest sem mutatták még be itthon.

A 2015-ös szivárogtatásért egy férfit korábban már őrizetbe vettek.