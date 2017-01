Tom Hardy már tudja, kivel forgatna, ha ő lesz az új 007-es

Egyelőre még mindig nem tudni, hogy a kimerítő forgatásoktól egyre nyűgösebb Daniel Craig vagy valaki más alakíthatja-e James Bond karakterét a 2017 végére vagy 2018 elejére tervezett folytatásban. A rengeteg potenciális 007-es között már egy ideje Tom Hardyt is emlegetik, aki a Daily Beastnek nyilatkozott a lehetséges szerepéről.

Korábban Christopher Nolan (A sötét lovag trilógia, Csillagok között, Eredet) már beszélt arról, hogy hatalmas rajongója James Bondnak, ezért nem csoda, hogy Hardy az interjúban kijelentette: szerinte a rendező tökéletes választás lenne a feladatra. Azt a kérdést azonban elegánsan kikerülte, hogy szeretne-e James Bond lenni, mondván: egy régi színészmondás szerint, ha valaki bejelentkezik egy munkára, automatikusan kiesik az esélyesek közül. Vagyis Hardy valószínűleg szívesen vállalná a szerepet, ráadásul a Mad Maxnek köszönhetően már az is kiderült, hogy simán el tud vinni egy nagyobb költségvetésű franchise-filmet a hátán.

Ha már Mad Max, az interjúban kitért arra is, hogy már alig várja a telefonhívást a folytatással kapcsolatban, és annak ellenére is szívesen dolgozna együtt Charlize Theronnal, hogy több pletyka is elindult korábban a két színész közti nézeteltérésekről. Ezeket Hardy határozottan cáfolta.