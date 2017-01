Az amerikaiak szerint 2016 legjobb filmje a Szenilla nyomában volt

Kiosztották az amerikai Peoples Choice Awardsot, az igazi közönségdíjat, amit minden évben azok kapnak, akikre az adott kategóriában a legtöbben szavaznak. Ebből a szempontból a legdemokratikusabb díjról van szó, mindenki hallathatja a hangját, nem egy elitista gittegylet vagy külföldi újságírókból álló galeri osztja ki a szobrokat, hanem az istenadta nép. És a nép az animációs filmeket, Johnny Deppet, az Agymenőket és Dwayne Johnsont szereti nagyon.

22 Galéria: 2017 Peoples Choice Awards Fotó: Lester Cohen / Getty Images Hungary

A gála pont olyan volt, mint minden ilyen: egy nagy színházteremben (a Los Angeles-i Microsoft Theater) tömött széksorokban ülnek a celebek, egy műsorvezető vicceskedik, idén itt ez Joel McHale volt, és jönnek a kategóriák futószalagon, hozzá meg a díjazottak. Kicsivel kötetlenebb a hangulat, mint akár a Golden Globe-on megszokott, de piálás nincs, családbarát program ez, nem felelőtlen részegedés. Az idei volt a 43. alkalom, hogy kiosztották a díjakat, melyek közül a gálán tényleg csak a legfontosabbakról esik szó, mert összesen 64 kategóriájuk van, azt meg ki bírja cérnával, ugye.

Jennifer Lopez nyolc jelölés után nyerte meg a kedvenc drámai tévészínésznő díját a Shades of Blue című NBC-sorozatért, Kevin Hart lett a legjobb férfiszínész, megverve Ryan Goslingot, Justin Timberlake Can’t Stop the Feelingje lett a kedvenc dal, Dwayne Johnson is kapott egy színászi díjat, és káromkodott egyet a köszönőbeszédben, Blake Lively kapta a kedvenc drámai színésznő díját, és azt mondta, gyerekkorában az anyja belenevelte, hogy bármit elérhet, de egyelőre ez nem sikerült, mert ő a Spice Girlsszel szeretett volna bulizni, és ebből a mai napig nem lett semmi.

Tom Hanks lett a legjobb drámai színész, Ellen DeGeneres a kedvenc szinkronszínész és kapta meg ezzel 20. rekordnak számító szobrát, a legjobb vígjátékszínésznő Melissa McCarthy lett, Robert Downey Jr. a kedvenc akciósztár, Sophia Vergara pedig a kedvenc tévés vígjátékszínésznő. Az év filmje és az év családi filmje is a Szenilla nyomában lett. Az utolsó díjat Johnny Depp kapta, neki ez volt a 14. elismerése már, a köszönőbeszéde pedig… Inkább mutatjuk:

See Johnny Depp accept his award for “Favorite Movie Icon” #PCAs pic.twitter.com/D8fcH0JNuN — People's Choice (@peopleschoice) January 19, 2017

A fontosabb filmes díjak:

Kedvenc film : Szenilla nyomában

Kedvenc színész : Ryan Reynolds

Kedvenc színésznő : Jennifer Lawrence

Kedvenc akciófilm : Deadpool

Kedvenc akciósztár : Robert Downey Jr.

Kedvenc női akciósztár : Margot Robbie

Kedvenc vígjáték : Rossz anyák

Kedvenc vígjátékszínész : Kevin Hart

Kedvenc vígjátékszínésznő : Melissa McCarthy

Kedvenc drámai színész : Tom Hanks

Kedvenc drámai színésznő : Blake Lively

Kedvenc családi film : Szenilla nyomában

Kedvenc thriller: A lány a vonaton

