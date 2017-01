Adam Sandler ezúttal tényleg tönkretesz egy filmet

Adam Sandler új filmjének előzetese minden újságíró álma: eddig is elég sokan hajlamosak voltak azt írni, hogy amilyen filmbe Sandler beteszi a lábát, azt biztosan tönkre is teszi, de a Sandy Wexlerben ez most szó szerint is megtörténik.

Sandler egy tehetségeket felkutató menedzsert játszik következő, nem a mozik, hanem a Netflix számára készülő, Sandy Wexler című, 1994-ben játszódó filmjében. Ő maga is különc, aki nemigen tud beilleszkedni a hollywoodi közegbe - erre utal a most kiadott, első teaser is a jelenettel, amelyben Wexler tönkretesz egy forgatást -, és az ügyfelei is mind elég furák.

A filmet az a Steven Brill rendezi, aki többször dolgozott már együtt Sandlerrel, és olyan csodákat rendezett neki, mint a Metacriticen 100-ből 24 ponton álló A kismenő, a 38 pontos Sátánka és az itthon már be sem mutatott, szintén Netfilxes, 22 ponton álló The Do-Over. A Sandy Wexlerben szerepel még Kevin James, Jennifer Hudsonés Rob Schneider is. A Netflix április 14-én mutatja be a filmet.