Anne Hathaway véletlenül elpusztít egy várost

Az Időbűnök rendezőjének új filmje az előzetes alapján elég őrültnek tűnik, és nem is csak azért, mert az Oscar-díjas színésznő véletlenül elpusztít benne egy várost.

Fotó: outnow.ch

A Colossal az a film, ami még el sem készült, amikor a Godzilla gyártói már be akarták perelni őket: úgy kezdték hirdetni, mint a Godzilla és az Elveszett jelentés keverékét, ami nagyon nem tetszett a szörnyfilm alkotóinak. Ezért vagy sem, de az biztos, hogy a végső változat szörnyének köze sem lesz a Godzillához, már túl azon persze, hogy egy óriás szörny, ami széttapos mindent, ami a lába elé kerül.

Viszont az egyik rövidfilmjéért Oscarra jelölt Nacho Vigalondo rendező a most kiadott előzetes alapján a legkevésbé sem a szokásos, katasztrófafilmes-hősies forgatókönyvet követi: a sztori szerint Szöulban egy furcsa óriásszörny randalírozik, és ebben nemcsak a lény a különös, de az is, hogy látszólag semmi célja nincs, csak lépked maga elé sem nézve, mellesleg elpusztítva a fél várost. Az Oscar-díjas Anne Hathaway karaktere, egy depressziós nő pedig rádöbben: valamiért ő irányítja a szörny minden mozdulatát.

A filmet több fesztiválon bemutatták már, az austini Fantastic Festen el is nyerte a legjobb film díját, és január 20-án debütál a legnevesebb függetlenfilmes szemlén, a Sundance-en. Hathawayen kívül Jason Sudeikis és Dan Stevens is szerepel benne. Hogy magyar bemutató lesz-e, az kérdéses, mert a rendezőnek eddig egyetlen filmje se jutott el a hazai mozikba, Hathawayt viszont az itthoni forgalmazók is szeretik. Amerikában április 7-étől kerül forgalmazásba.