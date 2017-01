Az állatkínzás miatt lefújták az Egy kutya négy élete premierjét

Az emberek és állatok barátságát, összetartozását és szeretetét hirdető Egy kutya négy élete című film amerikai premierjét szombaton tartották volna, de a stúdió inkább lefújta az összejövetelt egy nappal azután, hogy a PETA nevű állatvédő szervezet a film bojkottjára szólított fel.

Mi is megírtuk, hogy a TMZ csütörtökön közzétett egy 2015-ben, a film forgatása során felvett videót: ezen az látszik, ahogy a stáb egy motorokkal mesterségesen áramoltatott, örvénylő vizű medencébe kényszerít egy német juhász kutyát, egyáltalán nem törődve azzal, hogy az állat mindent megtesz, hogy ne kelljen a vízbe ugrania, és lábaival próbál a medence oldalába kapaszkodni. Egy másik felvételen az látszik, hogy a mesterségesen keltett áramlat lehúzza a kutyát, és úgy kell kimenteni a vízből.

A filmet készítő Amblin Entertainment (Steven Spielberg cége) és a Universal Pictures első közleménye pofátlanabb volt, mint amit józan ésszel el lehet képzelni: a felvétel ellenére közölték, hogy a kutya, „Hercules aznap nem akarta eljátszani a szerepét, így az Amblin-stáb nem is forgatott vele”.

Mostanra viszont visszaléptek egyet, bár az új közleményükben sem esik szó bocsánatkérésről, csak arról, hogy a videó kikerülése miatt jobbnak látták lefújni a hétvégi sajtóeseményt és premiert. A közlemény tényleg így fogalmaz: nem azért mondják le az eseményt, mert az történt a forgatáson, ami történt, hanem mert nyilvánosságra került róla egy videó, és még mindig tart miatta a balhé. „Az Amblin és a Universal nem szeretné, hogy bármi is beárnyékolja ezt a filmet, amely az állatok és emberek közötti kapcsolatot ünnepli” – olvasható a The Wrapen.

„A felvétel megjelenése óta az Amblin egy mélyreható vizsgálat részeként többekkel konzultált a film készítésében résztvevők közül, köztük biztonsági szakemberekkel, állatidomárokkal és kaszkadőrökkel is. Noha mindnyájan csüggedtek vagyunk a stresszes állat látványától, mindenki megnyugtatott, hogy Herculesnek, a német juhásznak nem esett bántódása a forgatás során.”

A közlemény azért leszögezi, a készítők továbbra is kiállnak a film mellett, elképesztően büszkék rá, és a következő péntektől vetítik is a mozikban. A díszbemutató mellett egyébként elmarad egy fotózás is: a Los Angeles Times készített volna képes anyagot a filmben szereplő kutyákról, de a stúdió lefújta a találkozót.

A büszkeségben ugyanakkor nem osztozik mindenki. Josh Gad, az egyik állat szinkronhangja például hosszú Facebook-bejegyzésben fejtette ki elkeseredését. Leírja, hogy bár ez a film az „egyik legszebb szerelmes levél az állatok felé”, megrázta és elszomorította, amit a videóban látott. „Büszke kutyatulajdonosként és az olyan szervezetek, mint a PETA buzgó támogatójaként megkerestem a stúdiót és a produkciós csapatot, és magyarázatot kértem tőlük” – írja, hozzátéve, semmit nem tudott a történtekről.

Lasse Hallström, a film rendezője szintén ezt állítja: „Nem voltam tanúja ezeknek az elfogadhatatlan cselekményeknek, és ha tudtam volna róluk, soha nem is történhettek volna meg”, írja, hozzátéve, hogy nagyon felzaklatta a felvétel.

A film a magyar mozikan január 26-tól látható.