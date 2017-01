Ilyen lenne az Idétlen időkig tinicsajokkal

A Before I Fall című film arról szól, hogy van egy gimis csaj, aki egy első ránézésre tök átlagos nap végén szenved egy egyáltalán nem szokványos balesetet, és amikor magához tér, megint reggel van, és a rádióban az I Got You Babe szól. Ja, nem is, az egy másik film, itt nem szól semmi. Samantha élete a felszínen nagyszerű, szép barátai vannak, gondja sincs semmire, de ez a felületes élet nem tetszik a világmindenségenek vagy Istennek, vagy ki tudja minek/kinek, így kénytelen újraélni egy napját, míg valami hasznosat nem tesz. Pompás kis filmnek ígérkezik, a Sundance-filmfesztiválon mutatják be, aztán vagy lesz itthon, vagy nem.