Ezt a filmet kétszer kell lehúzni

Valahol tényleg elkeserítő, hogy a rebootok, remake-ek és folytatások eddig sem túl izgalmas világa még silányabbnak tűnik azóta, hogy Kína egyre keményebben nyomul a filmiparban. Abban túl sok értelmet nem találni, hogy miért kellett ismét leforgatni azt az xXx-filmet, ami ugyan állati sok pénzt csinált a maga idejében, de a Vin Diesel nélküli folytatás bebizonyította, hogy ennyi pont elég is volt ebből. De ez nyilván senkit sem érdekel, itt van ismét Vin Diesel, az extrémsportos különleges ügynök, aki bebizonyítja, hogy 2017-ben sem ciki béna szóviccekkel elmismásolni a rendes forgatókönyv hiányát.

Valamilyen szempontból érthető, hogy valaki jó ötletnek tartották az xXx felélesztését. A 2002-es film 70 milliós költségvetésből 267 millió dollárnyi bevételt termelt világszerte, és nagyjából ezzel lett nyilvánvaló mindenkinek, hogy a morcos, kopasz csávó abból az autós filmből (az első Halálos iramban) és abból a furcsa sci-fiből (Pitch Black) lehet a következő Nagy Amerikai Akciósztár. Ez annyira igaz, hogy a három évvel későbbi folytatás - amiben Diesel helyett Ice Cube lett a menő különleges ügynök - épp, hogy csak nem bukott meg, és alig hat millióval több pénzt hozott, mint amennyiből készült.

Ebből kiindulva még borítékolható is lehetett volna, hogy Diesel visszatérése gatyába rázza a franchise-t 15 évvel később. Dieselt mindenki szereti, egy kedves kis mackó, aki letépi a karod, ha sokat szívózol vele. Tegyenek mellé sok akciót, valami random jó nőt és/vagy autót, pár közepesen gyenge poént, és voilá, dől a lé a stúdiónak. Igen ám, de a készítők elfelejtették, ami 2002-ben még úgy ahogy működött, az 2017-ben csak kínos blődségnek tűnhet.

Neymar fel a feladathoz!

Ennyit ér Index: 2/10

IMDB: 5,5/10

Port.hu: 4,9/10

Metacritic: 43/100

Rotten Tomatoes: 40/100

Az első xXx-ben az volt a nagy húzás, hogy kombinálta az extrémsportok világát a látványos akciófilmekkel. 2002-t írtunk, akkor még bőven vagány újdonságnak számított, ha emberek gördeszkán ugráltak meg ejtőernyővel a hátukon BMX-eztek, ezt a divathullámot sikerült hamar pénzzé tenni.

Ehhez képest a film azzal kezdődik, hogy az xXx-program feje, Samuel L. Jackson megpróbálja beszervezni Neymart. Igen, a focista Neymart, akivel láthatóan nem is tartózkodnak egy térben, de a biztonság kedvéért még arra is figyeltek, hogy a hozzá angolul beszélő Jacksonnak folyamatosan portugálul válaszoljon, mintha a nézőnek is be akarták volna bizonyítani, hogy helló, ez a két ember soha az életében nem találkozott, még a forgatás idejére sem. Sebaj, Neymar ledekázza az asztalról a kávés dobozt, majd azzal rúgja fejbe a gonosztevőt, mintha csak egy Pepsi-reklámot néznénk a japán-koreai vébé idejéből. Mindent elmond, hogy több köze volt a film hangulatához és világához az előtte levetített három előzetesnek (Halálos iramban franc tudja mennyi, Múmia, Transformers franc tudja mennyi), mint Neymarnak. Sebaj, a moziban mögöttem helyet foglaló Torghelle Sándor nagyon élvezte a produkciót, bár nála sokkal nagyobbakat kacagott a szintén egy teremben ülő Gesztesi Károly, aki Vin Diesel hangjaként akkorákat nevetett a poénokon, hogy úgy kellett kicipelni a moziból 45 perc után.

23 Galéria: xXx: Újra akcióban

Azóta, hogy a kínaiak egyre több pénz pakolnak az amerikai filmekbe, az ilyen értelmetlen jeleneteket érdemes megszokni, de azért arra én sem számítottam, hogy az xXx: Újra akcióban ezzel az egy mondattal összefoglalható:

Vin Diesel két béna szóvicc között víz alatt motorozik.

És ez nem túlzás, a film konkrétan új dimenziót nyit a teljesen irreális akciójelenetek világában. Vin Diesel felmászik egy adóvevőtorony tetejére, majd onnan síléccel ugrik egy olyan jó 30-40 métert a brazil dzsungelbe, hogy aztán gördeszkával száguldjon végig egészen a szegény helyiek viskójáig, hogy még pont időben meg tudják nézni a brazil focicsapat meccsét. Aztán Vin Diesel fogja magát, és az öklei helyett egy motoron ülve verekszik úgy, hogy az egyik kerékkel simán lezúz 2-3 arcot. Aztán kiér a vízhez, ahol aztán sílécek nőnek a motorja kerekei alá, és a vízen folytatják az üldözést. Majd jön egy hullám, Vin Diesel víz alá kerül, de ő meghúzza a gázt, és a víz alól felbukkanva motorozik tovább a tengeren. Ilyen, és még ennél is idiótább akcióval van tele az egész film, és szerencsére arra is figyeltek az alkotók, hogy egy pillanatig se legyenek ezek a részek annyira látványosak, hogy ne tudjunk szívből, tüdőből, gyomorból akkorákat röhögni, amekkorát nem szégyellünk.

Jobb késsel, mint soha

És akkor itt álljunk meg egy pillanatra. Személy szerint nem vagyok túl nagy rajongója a szóvicceknek, két tavaly nyári trauma (itt és itt látható az erről készült videó) miatt különösen érzékeny vagyok a témára. De elismerem, ha valaki képes újat nyújtani a műfajon belül. Viszont az a magyar cég, amelyik az xXx: Újra akcióban című egész estés akciófilm szinkronját írta teljes joggal érdemli meg, hogy a pokol legalsó bugyrában égjen szét egy kondérban, miközben egy Galla Miklós-előadást hallgat végtelenítve. Elképzelésem sincs, hogy az eredeti film poénjai is ennyire rosszak, vagy direkt fordították úgy őket, hogy tényleg csak a legostobább néző tudjon szórakozni a filmen, de szerintem ilyen szinkron még azok sem érdemelnek, akik viccesnek tartják a L'art pour L'artot. Csak egy pár kiragadott sziporka, szóvicc vagy elkeserítően életszerűtlen kifejezés a filmből:

(az idézetek nem feltétlenül pontosak, mert nem tudtam jegyzetelni)

Na, és akkor velem mi lesz góré gáré? (ebből csak a góré gáré hangzott el biztosan)

Jobb késsel, mint soha!

Kő, papír, olló, rakétavető!

Neymar fel a feladathoz!

Szelencés véletlen (a film egy Pandora szelencéje nevű tárgyról szól)

Az pedig már tényleg csak bónusz, hogy amikor a szemüveges lány azzal menőzik, hogy 15 perc alatt bármilyen kábszert be tud szerezni Vin Dieselnek, akkor egy Bíborköd nevű szert említ meg, ami így magyarul valóban elég izgi drognak hangzik, de a valóságban a Purple Haze nevű marihuánafajtáról lehet szó.

23 Galéria: xXx: Újra akcióban

Szóval a film nagy része nevetséges akcióból és nevetségesnek szánt, de inkább csak kínos poénokból áll. Az már csak hab a tortán, hogy a szinkron szerint a fiatalos, vagány, extrém szóhasználatnak számít 2017-ben az, hogy durván állat. Fiatalabb olvasóinknak lefordítva ez a király, menő, vagány, fasza alternatívája a magyar szinkron világában.

Kő, papír, olló, rakétavető

Ha ez a rengeteg kínos baromság nem lenne elég, a készítők arra is figyeltek, hogy a létező összes színész feleslegesen kerüljön bele a filmbe. Diesel ugyanazt a karaktert adja, mint amit a Riddick-filmek kivételével mindenhol, tőle igazából azt kapjuk, amit mindig. Tud ütni, rúgni, rohanni, és közben mosolyog egy kicsit. A többiek azonban még erre sem jók. A vállaltan leszbikus Ruby Rose-nak például olyan karaktert írtak, ahogy a 25 éve egy pincében élő ember elképzel egy meleg nőt: zöldre festett haj, fiús vagánykodás, és indokolatlan leszbikus beszólások. Egyrészről semmi értelme kiemelni egy összesen négy sort mondó karakternél, hogy a saját neméhez vonzódik, de ha már muszáj, akkor miért kell ezt ennyire közhelyesen? Azt meg nem is értem, hogy a mássága miatt egész életében szenvedő Rose mi a francért vállal egy olyan szerepet, ami ennyire brutálisan általánosítja a leszbikus nőket.

Ez csak ilyen mellékes, mert Rose legalább megjegyezhető. Nina Dobrev a szószátyár kockalány (kockalány=jó csaj szemüvegben, helló '90-es évek) csak idegesíteni jött. Deepika Padukone bollywoodi sztárnak egy jó jelenete van Rose-zal, azon kívül pontosan annyi a szerepe, hogy a végén smároljon Diesellel. Egyedül Donnie Yen szórakoztató némileg, de ő sem a színész, hanem a karatetudása miatt. Mindenki más csak azért van itt, hogy legyenek kötelező mellékszereplők, de ebben a filmben még ez is annyira gagyin van kitalálva, hogy Rory McCann karakterének konkrétan semmi más funkciója nincs, mint betenni egy fogvédőt. A csúcs még így is Ice Cube, aki konkrétan csak annyi időre bukkan fel, hogy ellőhesse a kő, papír, olló, rakétavető poént. Ja, és a cikk címét sem mi találtuk ki, Vin Dieseltől konkrétan elhangzik az egyik jelenetben, hogy "kétszer kell lehúzni". Bravó!

Abból a szempontból egész szórakoztató az xXx 3, hogy annyira, de annyira rossz benne minden, hogy az már jó. Oké, akad nagyjából két darab egész jó akciójelenet, és egy darab tényleg vicces poén, de minden más egyszerűen szánalmas, kínos és üvölt róla, hogy nagyjából két hét alatt dobhatták össze. Fogalmam sincs ki a célcsoport és kik gondolják azt, hogy igazából egész jó ez a film, mert legalább a tradicionálisan agyrohasztó filmek, mint a Halálos iramban vagy a Transformers legalább látványosak, és ha semmi másban nem jók, akkor legalább lekötik az ember 5-10 percekre, ameddig folyik az akció. Az xXx: Újra akcióban viszont csak egy paródia, amit lehet nem is annak szántak, csak félúton már lusták voltak belőle valami tisztességes produkciót csinálni.

A rossz filmek rajongóinak viszont kötelező, de lehetőleg magyar szinkronnal, mert úgy igazán kínosan felejthetetlen az élmény!