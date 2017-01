A Deadpool alkotója rendezhetné a következő Terminatort

2019-ben érkezhet a Terminator-filmsorozat hatodik része, amely a Skynet és az emberek közti háború végső lezárásáról szólna. A Deadline forrásai úgy tudják: a franchise egyik eredeti producere, James Cameron harmincöt évvel az első film után visszatérne, és Tim Millert, a Deadpool rendezőjét ültetné a rendezői székbe.

Az akkor még teljesen tapasztalatlan James Cameron – aki addig még csak a Piranha 2. című filmet rendezte meg – több mint három évtizede egyetlen dollárért adta el produceri jogait Gale Anne Hurdnek, azzal a kikötéssel, hogy mindenképpen ő lesz a rendező. Meg is rendezte az első két részt, aztán nem foglalkozott többet a sorozattal.

Később Cameron megemlítette Andy Vajnának és Mario Kassarnak, hogy esetleg visszavásárolná a jogokat a csődbe jutott cégtől, de Vajnáék megelőzték, abban bízva, hogy ettől még Cameron is részt vesz majd a munkában, de nem lett igazuk. Nem is került szóba a neve a következő részeknél és a The Sarah Connor Chronicles című sorozatnál sem. Az ötödik rész után – amelyben Cameron régi barátja, Arnold Schwarzenegger visszatért a címszerepbe – Cameron többször is elmondta, hogy a Terminator: Genisys végre újra erős volt, és ez a film elhozta a sorozat reneszánszát. A Genisys ennek ellenére elég csalódást keltően szerepelt az amerikai mozipénztáraknál.

A Deadline forrásai csak annyit árultak el, hogy Cameron most már tényleg visszavásárolna a jogokat az Annapurna Picturestől, amely olyan filmeket hozott tető alá, mint a The Master, a Her vagy az Amerikai botrány. De hogy mennyire akar belefolyni a kreatív folyamatokba, azt nem tudni. Az mindenesetre biztos, hogy a rendező akkoriban az Avatar következő négy részének forgatásával lesz elfoglalva. Az érintettek mindenesetre nem kommentálták az értesülést.