Bejelentették a következő Star Wars címét

Ebben a filmben még szerepel Carrie Fisher Leia hercegnőként: halála előtt már felvették a Star Wars-sorozat hivatalosan nyolcadikként számozott részében az összes jelenetét.

azaz magyarul feltehetőleg Csillagok háborúja - Az utolsó Jedi lesz a Star Wars következő, 2017. december 14-én érkező epizódjának címe, jelentette be a Twitteren a Lucasfilm. A rendező Rian Johnson lesz.

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq