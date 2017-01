Nem kellenek a nők a magyaroknak, csak az őrültek

Huszonnégy személyiség egy emberben, némi emberrablással súlyosbítva: a Széttörve simán legyőzte a borzalmasan rossz xXx 3-at a mozikasszáknál. De volt olyan újdonság, ami fel se fért a hétvégi toplistára.

Bár a Zsivány Egyes – Egy Star Wars történet elég egyértelmű sikersztori, épp hétfőn lépte át az egymilliárd dolláros bevételi határt, azért már egyértelmű, hogy lassan véget ér a menetelése: miután egy hónapig uralkodott a nézettségi toplista élén, hat hét után már „csak” a nyolcadik helyre volt elég az a tíz és félezer néző, akik a hétvégén megnézték a filmet.

Az új bemutatók közül a Hatodik érzék rendezője, M. Night Shyamalan thrillere nyerte a nézettségi versenyt. „A Széttörve egy rémesen egyszerű film, és ha előre tudjuk, miről szól, nem is biztos, hogy megnéznénk, mert ilyet már láttunk sokat, és ha egyet láttunk, láttuk az összeset”, írta róla kritikusunk. Igaz, első hely ide vagy oda, olyan nagyon sokan azért nem rohantak miatta a moziba, de ez a 41 ezer néző is elég volt a csúcshoz a hétvégén.

Az Utazókat még mindig elég sokan nézik, ami azért nem csoda Jennifer Lawrence, Chris Pratt és egy látványos sci-fi házasítása esetében. Az xXx harmadik részének harmadik helyezése pedig igazából elég szép eredmény ahhoz képest, hogy egy kínosan rossz filmről van szó, bár kritikusunk is azt írta, „Abból a szempontból egész szórakoztató az xXx 3, hogy annyira, de annyira rossz benne minden, hogy az már jó” – lehet, hogy van 32 ezer olyan néző, akit ez is lázba hoz. A nagy fal három hét után is megelőzte a legújabb animációs gyerekfilmet, a Balerinát, aminek hiába vannak nagyon jó kritikái (a Rotten Tomatoeson 88 százalékon áll), csak 14 és félezren nézték meg: az előző gyerekfilmet, a Vaianát tízezerrel többen látták az első hétvégéjén, igaz, a decemberi időzítés és a nagy stúdió erős hátszelet adott. Ráadásul most még műsoron van az Énekelj! is, ami elvett 11 700 potenciális nézőt a balettos történettől.

Az agyondíjazott musical, a Kaliforniai álom közben már jócskán el is hagyta a 100 ezer nézőt (a film sikeréről ebben a podcastben gondolkodtunk egy sort), a Zsivány Egyes nézettsége (670 ezer) pedig már bőven meghaladta 2016 itthon legnézettebb filmjének nézőszámát. Viszont a feminizmus – bár ez nyilván keveseket lep meg – marhára nem kell a magyar nézőknek. Nem fért fel a legnézettebb tíz film közé A számolás joga című új bemutató, amely a NASA űrprogramjában részt vevő három fekete nő sorsát követi, ráadásul kritikusunk szerint „ez a három történet külön-külön is olyan erős, hogy önmagában kitenne egy-egy filmet.” Tehát valójában még különösebb feminizmusról sincs szó, csak arról, hogy kivételesen a nők vannak a középpontban. De ez csak 5440 nézőt érdekelt, ami a negyedik hete a mozikban lévő, bűnrossz Assassin’s Creed e hétvégi nézőszámánál is csak alig valamivel magasabb szám.

Az amerikai nézőket sokkal jobban lenyűgözte az űrinők története: a tengeren túl A számolás joga volt a harmadik legnézettebb film a Széttörve és az xXx mögött (ott is előbbi nyerte a hétvégi versenyt, nem is kevéssel: az kétszer annyi bevételt hozott, mint a tripla X). Amerikában már bemutatták a McDonald’s alapítójáról szóló, Az alapító című filmet, de nem hozott túl sokat, ez csak a kilencedik legnézettebb film lett, igaz, csak 1100 vásznon volt látható szemben a Széttörve 3000 mozitermével. És a Zsivány Egyes kifutásának legegyértelműbb jele, hogy Emma Stone és Ryan Gosling végül letáncolták a filmet: a Kaliforniai álom ezen a héten ötödik volt, a Star Wars pedig csak a hatodik.

Sok a csalódás az amerikai toplistán: nem szerepelt jól a bostoni futóversenyen történt terrortámadásról szóló Patriot’s Day sem, két hét alatt épp csak visszahozta készítésének költségeit (már ha a marketingköltségeket nem számoljuk). És messze került a tízes listától az Oscar-díjas Ben Affleck új rendezése, Az éjszaka törvénye is: a héten már csak a tizenötödik legnézettebb film volt. Pedig mind a két filmet kasszasikernek szánták, de ez már aligha fog összejönni.