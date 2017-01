Elismeri hibáit az Öngyilkos osztag rendezője

Ha van film, amelynek esetében a nézők nem értenek egyet a kritikusokkal, az az Öngyilkos osztag: bár Magyarországon 2016 tizedik, Amerikában pedig a kilencedik legnézettebb film volt, a kritikusok szinte kivétel nélkül utálták, a kritikákat összegző Rotten Tomatoeson 26 százalékon áll, pedig ilyen rossz értékelése jellemzően csak a ZS-kategóriás gagyiknak meg Adam Sandler filmjeinek szokott lenni. A nézők viszont ugyanitt 63 százalékosra értékelték a filmet.

Fotó: outnow.ch

A rendező, David Ayer erről is beszél most, amikor váratlanul hosszú szöveget posztolt a Twitteren a filmet ért kritikákról és a saját hibáiról. "Ha egy olyan filmet készítesz, amiben rengetegen megjelennek, könnyen semmitmondó lehet a végeredmény. De én megtettem, amit tudtam. És tudom, hogy az Öngyilkos Osztagnak megvannak a hibái, a francba is, az egész világ tudja! Semmi sem fáj jobban, mint kézbe venni egy újságot, és látni, ahogy darabokra szaggatják néhány évnyi izzadságodat, véredet és könnyeidet. Keményen megy a gyűlölködés. De a film üzletileg iszonyú sikeres volt. És bemutattunk a világnak pár nagyon menő karaktert a DC univerzumból. Ez is siker."

Viszont azt is elárulja, miben érzi, hogy hibázott, és hogy egy csomó dolgot másképp csinált volna. "Bárcsak lenne egy időgépem. Akkor megtenném Jokert a főgonosznak, és jobban kidolgoznám a történet vázát. Legközelebb meg kell adnom a karaktereknek azokat a sztorikat és háttereket, amiket megérdemelnek. Komolyan mondom" - írja.

Más kérdés, hogy Joker főszereplésével sem jártunk volna olyan jól, mert amilyen ígéretesnek tűnt Jared Leto az emblematikus szerepben az előzetesek alapján, annyira kínos lett a végeredmény. "A Jokert alakító Jared Leto idegesítően maníros és mindent nagyon meg akar fejteni a szerepben, amitől idegesítő lesz. (...) A hatásvadász parasztvakítások küzül is kiemelkedik a Joker nettó 10 perces jelenléte a filmben - pedig Jared Leto fél éven át gyúrt a szerepre" - írta róla kritikusunk. A másik meglátás viszont jogos: egy összeszedettebb, vagy legalább minimálisan gatyába rázott alaptörténet elég sokat segített volna a filmen.