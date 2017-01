Oscar-díjra jelöltek egy magyar filmet

Magyar idő szerint ma délután negyed háromkor jelentették be az idei Oscar-díj kategóriáinak jelöltjeit. Akik nyomon követték az idei filmes díjszezont, nem fognak csodálkozni a névsor szinte egyetlen elemén sem, mi magyarok viszont annak örülünk a legjobban, hogy Deák Kristóf Mindenki című alkotása bekerült az öt legjobb élőszereplős rövidfilm közé, így a Saul fia tavalyi sikere után ismét lesz miért izgulni február 26-án.

A Mindenkit és a kategória másik négy indulóját összesen 137 film közül választották ki. Deák Kristóf filmje egy kislányról szól (Gáspárfalvi Dorka), aki új iskolába megy, és eleinte minden rendben is van, hamar lesz barátnője (Hais Dorottya), és bekerül az iskola híres gyerekkórusába. Csakhogy hamarosan kiderül, hogy a kórust vezető tanárnő (Szamosi Zsófia) sajátos módszerrel éri el, hogy ne csússzanak hamis hangok az előadásokba. A film korábban Tokióban és Chicagóban és Berlinben is nyert fesztiváldíjakat. Ebben a kategóriában eddig mindössze egyszer jelöltek magyar filmet, az 1963-as Koncertet, ami Szabó István vizsgafilmje volt. A Mindenkiről mi ezt írtuk nem is olyan régen:

Deák Kristóf filmjétől jókedvünk lesz, mert a Mindenki visszaadja a hitet a jóságban, a szolidaritásban, a segítőkészségben és az együttérzésben. (...) Kivételesen jók a gyerekszereplők, egyaránt szól gyerekekhez és felnőttekhez, és minden pillanatát áthatja zene.

A rendezővel készült interjúnkat itt olvashatják. A Mindenkit március 4-én meg lehet nézni a Cinemax műsorán.

A Mindenki vetélytársai a kategóriában a francia Ennemis intérieurs, a svájci La femme et le TGV, a spanyol Timecode, és a dán Silent Nights lesznek.

Az ugye teljesen egyértelmű volt, hogy idén nem ismétlődik meg a külön hashtaggal is megjelölt #oscarsowhite azaz túl fehér Oscar (tavaly és tavalyelőtt sem jelöltek nem fehér színészeket Oscarra), hiszen az év kiemelkedően jó filmjei között számos olyan akadt, amikben nem fehér színészek játszottak nagyot. Denzel Washington és Viola Davis a Fences, Ruth Nega a Loving, Dev Patel Az oroszlán, Octavia Spencer A számolás joga, Mahershala Ali pedig a Holdfényben nyújtott teljesítményéért kapott jelölést, joggal. Igaz, és nem szőrszálhasogatni akarunk, még így is csak a jelölések kb. 5 százaléka jutott nem fehér alkotóknak/színészeknek.

A Hollywoodról szóló Kaliforniai álom 14 nevezése (legjobb film, színész, színésznő, rendező, forgatókönyv, operatőr, jelmeztervező, vágó, zene, betétdal (kettő is), látványtervező, hangvágás és hangkeverés) nem meglepetés, a kérdés, mennyit visz el majd belőle. A nagy kategóriák között tarolni nemigen fog, mert a Golden Globe-ról lemaradó Natalie Portman (Jackie) díja szinte biztos, de hat-hét szobrot tuti hazavisz, és akkor még nagyon óvatosak voltunk.

Meryl Streep és Hugh Grant (Florence Foster Jenkins)

Meryl Streep megkapta 16. jelölését is, ami neki már csak sportból vagy tiszteletből is jár, nemigen fogják utolérni egy ideig - a legközelebb Jack Nicholson áll hozzá 12-vel, a nők között pedig a hétszeres jelöltek klubja, azaz Cate Blanchett, Judi Dench, Jane Fonda és Kate Winslet. A nagy kategóriákban a Holdfény, A régi város, A számolás joga és az Oroszlán szerepel sokszor, jó lenne, ha nem a Kaliforniai álmot szórnák meg, hanem jutna díj teszem azt a Hell or High Waternek is (Jeff Bridges révén) vagy akár A számolás jogának (legjobb forgatókönyv).

A jelöltek teljes listáját itt találják, a gála február 26-án kerül megrendezésre. A legfontosabb kategóriák jelöltjei:

Legjobb film

Legjobb animációs film

Legjobb színésznő

Emma Stone (Kaliforniai álom)

Natalie Portman (Jackie)

Ruth Nega (Loving)

Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

Isabelle Huppert (Elle)

Legjobb színész

Casey Affleck (A régi város)

Denzel Washington (Fences)

Ryan Gosling (Kaliforniai álom)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic)

Andrew Garfield (A fegyvertelen katona)

Legjobb férfi mellékszereplő

Jeff Bridges (Hell or High Water)

Mahershala Ali (Holdfény)

Dev Patel (Oroszlán)

Lucas Hedges (A régi város)

Michael Shannon (A régi város)

Legjobb női mellékszereplő

Viola Davis (Fences)

Naomie Harris (Holdfény)

Nicole Kidman (Oroszlán)

Michelle Williams (A régi város)

Octavia Spencer (A számolás joga)

Legjobb rendező

Mel Gibson (A fegyvertelen katona)

Damien Chazelle (Kaliforniai álom)

Barry Jenkins (Holdfény)

Kenneth Lonergan (A régi város)

Denis Villeneueve (Érkezés)

Legjobb eredeti forgatókönyv

A régi város (Kenneth Lonergan)

Kaliforniai álom (Damien Chazelle)

Hell or High Water (Taylor Sheridan)

20th Century Women (Mike Mills)

A homár (Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou)

Legjobb adaptált forgatókönyv

Holdfény (Barry Jenkins)

Oroszlán (Luke Davies)

Érkezés (Eric Heisserer)

Fences (August Wilson)

A számolás joga (Allison Schroeder, Theodore Melfi)

Az Oscar-gálát február 27-én hajnalban a Duna TV közvetíti élőben, az Indexen természetesen mi is követjük majd az eseményeket.