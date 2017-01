Netflixes akcióvígjáték nyerte a Sundance fődíját

Az Elijah Wood és Melanie Lynskey főszereplésével készült I Don't Feel at Home in This World Any More (többé nem érzem otthon magam ebben a világban) című akcióvígjáték nyerte el szombaton a függetlenfilmes Sundance Filmfesztivál fődíját – írja az MTI.

A Netlfix által készített film, amely Macon Blair rendező első nagyjátékfilmje, a zsűri fődíját kapta meg az amerikai drámai filmek kategóriájában. A kritikusok szerint a véres bűnügyi komédia Quentin Tarantino, Guy Ritchie, a Coen testvérek és Paul Thomas Anderson filmjeit idézi. A film egy depressziós nőről szól, aki életének új célját abban leli meg, hogy felkutassa azokat, akik kirabolták őt.

Egy magyar versenyző is szerepelt a fesztiválon, a rövidfilmek versenymezőnyébe beválogatták Bucsi Réka LOVE című rövid animációját is. Kategóriájában egy japán film, a Nagahisza Makoto rendezte And so we put goldfish in the pool című film nyerte el a zsűri fődíját.

Az amerikai drámai filmek kategóriájában Matt Ruskin filmje, a Crown Heights című alkotása nyerte el a fesztivál második legjelentősebb díját, a közönségdíjat. A film egy férfi történetét meséli el, aki megpróbálja tisztára mosni a nevét azután, hogy elítélték őt egy olyan bűncselekményért, amelyet nem követett el.

A legjobb amerikai dokumentumfilm díját Dan Sickles és Antonio Santini Dina című filmje nyerte el, a szerelmi történet egy fura külvárosi nő és egy szupermarket alkalmazottja között kibontakozó romantikus kapcsolatot kísér végig. E kategóriában a közönségdíjat a Chasing Coral című film kapta.

A külföldi flmek közül a zsűri Tarik Saleh svéd thrillerét, a The Nile Hilton Incident című filmet találta az legjobbnak. Az egyiptomi forradalom idején játszódó film egy rendőrtisztről szól, aki egy nő meggyilkolásának ügyét próbálja meg felderíteni.

A külföldi dokumentumfilmek közül Fera Fajjád és Steen Johannessen rendezők által a szíriai polgárháborúról forgatott Last Men in Aleppo című filmnek ítélték oda a fődíjat.

A Robert Redford által alapított, a utahi Park Cityben évente megrendezett független filmfesztivál a 32 éves története alatt általában mellőzte a politikát, de idén jóval több politikai témájú film szerepelt a bemutatott több mint 120 film között.