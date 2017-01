147 millió forintot gyűjtött össze a Dr. House sztárja a szír menekülteknek

Zseniális akcióval vágott vissza az őt támadó twitterezőnek Kal Penn, akit leginkább a Dr. House-ból, illetve a Kalanférgek c. szmóker mozifilmből lehet ismerni. Donald Trump hét országra kiterjesztett tiltása miatt felszólaló, indiai származású Penn-nek annyit írt az egyik felhasználó, hogy nem tartozik ebbe az országba, mire Penn közösségi finanszírozási kampányt indított a szír menekültek megsegítésére a neki beszóló férfi nevében. Eddig 508 ezer dollár, közel 148 millió forint gyűlt össze az akcióból.

A célnak kitűzött mindössze 250 ezer dollár alig 24 óra alatt összejött, és azóta sikerült ezt az összeget meg is duplázni. Ez a tweet indította el a jótékonysági lavinát:

To the dude who said I don't belong in America, I started a fundraising page for Syrian Refugees in your name. https://t.co/NOR5P48fBi pic.twitter.com/jtJOsK9GrU