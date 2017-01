Hatalmas meglepetés a színészek Oscarján

Idén is kiosztotta a saját díjait a színészek szakszervezete. A Golden Globe-bal ellentétben itt nem tarolt A kaliforniai álom, mindössze egyetlen egy díjat tudtak hazavinni. Helyette a legjobb szereplőgárdának járó szobrot egy olyan megtörtént eseten alapuló történet vitte el, ami három afroamerikai nőről szól, akik kiemelkedő matematikai tudásukkal nagyban hozzájárultak a NASA sikeres elindulásának a '60-as években.

Fontos kiemelni, hogy idén a négy fő kategóriából háromban is afroamerikai színész lett a legjobb, ami sok szempontból mérföldkő a Screen Actors Guild Awards történetében. Az egyetlen kivétel a túlzott fehérsége miatt elég sokat támadott A kaliforniai álom, Emma Stone-nak sikerült nyerni a legjobb női főszereplő kategóriájában.

Az este legnagyobb meglepetését a tévés díjak hozták meg. A legjobb tévés szereplőgárda ugyanis nem a Trónok harca lett, hanem a csupa kisgyereket felvonultató Stranger Things, a tavalyi nyár egyik nagy dobása a Netflixtől. Azért a Trónok harca sem maradt díj nélkül, a tévés kaszkadőröknek járó díjat nekik adták. Egyébként tévés szinten az HBO nem ment rosszat, összesen három kategóriában nyertek, náluk csak a Netflix tudott eggyel több szobrot hazavinni.

A Golden Globe után a SAG Awards sem maradhatott politikailag túlfűtött beszédek nélkül. David Harbour, a Stranger Things felnőtt színészeinek egyike például már-már háborús hangulatban mondott beszédet a jelenlegi politikai helyzetről és Trump bevándorlásellenes intézkedéseiről. Azt mondjuk nem tudjuk, hogy Winona Ryder pontosan minek a hatása alatt lehetett a színpadon.

Harbourrel ellentétben Mahershala Ali muszlim színész arról beszélt, hogy a Holdfény c. film is jól bizonyítja, mennyire nem szabad embereket üldözni a másságuk vagy hitbéli különbségeik miatt.

A legjobb női szerep tévés vígjáték kategóriában győztese, Julia Louis-Dreyfus egészen odáig ment, hogy attól függetlenül hivatalosnak ítélte meg a díját, hogy az oroszok most ezt is meghekkelték, mint állítólag a választásokat, vagy sem. Végül egy Trump-féle Twitter-bejegyzés nyelvezetével zárta a mondandóját, majd még azt is hozzátette, hogy ő is bevándorlók gyermeke, méghozzá olyanoké, akik a nácik elől menekültek el Franciaországból. Pont ezért tartja a bevándorlás tiltását amerikaiatlan cselekedetnek.

Itt van a fontosabb kategóriák győzteseinek listája, a teljes felsorolásért ide tessék kattintani.

Legjobb színész:

Denzel Washington (Fences)

Legjobb színésznő:

Emma Stone (A kaliforniai álom)

Legjobb férfi mellékszereplő:

Mahershala Ali (Holdfény)

Legjobb női mellékszereplő:

Viola Davis (Fences)

Legjobb szereplőgárda:

A számolás joga

Legjobb szereplőgárda egy drámasorozatban:

Stranger Things (Netflix)

Legjobb szereplőgárda egy vígjátéksorozatban:

Orange Is The New Black (Netflix)