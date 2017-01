A szmog betehetett a moziknak is

Négy új filmet is bemutattak a héten a magyar mozik, de egyiknek sem sikerült lenyomnia a múltheti győztest. M. Night Shyamalan és James McAvoy közös produkciója, a Széttörve 33 ezer új nézőt szerzett magának, ami elég volt az első hely megszerzéséhez. Úgy tűnik a szmogos időben nem volt annyira vonzó a mozik kínálata.

A premierek közül a legjobban Az Egy kutya négy élete szerepelt, amire 28 ezren váltottak jegyet január utolsó hétvégéjén. A reinkarnálódó kutyáról szóló filmről az terjedt el a médiában, hogy a forgatáson rosszul bántak a főszerepet alakító állatokkal. A helyzet azóta sem tisztázódott, de Dennis Quaid, a film egyik fontosabb szereplője, igyekezett cáfolni minden egyes pletykát.

Egy kutya négy élete

21 ezer nézőt szerzett magának a Kaptár filmsorozat legújabb része, amiről az Index kritikusa nem volt túl jó véleménnyel és kénytelen volt 1 pontot kiosztani a lehetséges 10-ből.

Azt már megírtuk, hogy Ben Affleck negyedik rendezése az Egyesült Államokban megbukott, most pedig már az is kiderült, hogy a magyarok sem haraptak rá jobban a gengsztertörténetre. Hamarosan az Index kritikája is olvasható lesz az Éjszaka törvényéről, kritikusunk szerint film felesleges, klisés és néhol érthetetlen lett. A nézők sem voltak rá kíváncsiak, mindössze 12 ezer jegyet adtak el rá.

Új magyar filmek is érkeztek a hétvégén a mozikba, ezek azonban annyira gyengén szerepeltek, hogy a legjobb 10 film közé sem kerültek be. Vranik Roland Az állampolgár című filmjének az Index kritikusa nagyon örült, hiszen végre készült egy jól sikerült film egy nagyon is kézzelfogható, napjainkat érintő problémáról. Hiába a komolyabb marketing kampány, nem sikerült a nézőket becsalogatni a moziba, mindössze 2031-en voltak kíváncsiak az Állampolgárra.

A másik magyar film, a Vakfolt egy amatőr projekt, amit Osvárt Andrea karolt fel producerként és IndieGoGo kampánnyal gyűjtöttek hozzá pénzt, vagyis eleve kisebb elvárásokkal indult. Ezek után az 1003 néző valószínűleg sokkal kevésbé csalódás a készítők számára, mint az Állampolgár teljesítménye.

A tengerentúlon sem jobb a helyzet

A toplista első két helye pontosan ugyanúgy alakult USA-ban, mint hazánkban: megőrizte első helyét a Széttörve és második helyen futott be az Egy kutya négy élete. A botrányok ellenére 18,4 millió dollár jött össze a családi filmnek. Ez nagyjából szinten van azzal, ami a stúdió elvárt, így valószínűleg túl rosszul már nem jönnek ki ebből a projektből.

A Kaptár hatodik epizódja a sorozat eddigi leggyengébb nyitását produkálta, 13,85 millió dollárt szedett össze, vagyis nem lesz túl sok indoka a stúdiónak, hogy mégis újabb folytatásokat készítsen a 2002 óta futó sorozathoz.

Matthew McConaughey legújabb filmje, az Arany nem túl sok vizet zavart a mozikban, mindössze 3,47 millió dollárt szedett össze, vagyis nem ez lesz a színész pályafutásának égköve.