A Stranger Things gyerekszínésze is felbukkan az új Godzillában

Millie Bobby Brown is szerepel a Godzilla: King of Monsters című filmben, írja a Hollywood Reporter. Brown a nyár legnépszerűbb tévésorozatában, a Netflix Stranger Thingsében tűnt fel a misztikus Eleven szerepében.

A 2014-es Godzilla-reboot folytatását 2019-re ígérik, a rendező pedig Michael Dougherty lesz, akit eddig inkább kisebb költségvetésű horrorfilmek miatt lehetett ismerni, mint az Adsz vagy kapsz, illetve a Krampusz, de íróként közreműködött többek között az X-Men 2-ben, a Superman visszatérben és az X-Men: Apokalipszis-ben is.

Annyira nem meglepő, hogy kapkodnak a Stranger Things gyerekszínészeiért, szinte mindenki kapott a nagy sikerű sorozat óta valami nagyobb filmes szerepet vagy legalábbis erősen pletykálnak róluk. Finn Wolfhard az Az remake-jében lesz látható idén, Gaten Matarazzo két év múlva debütál a Zach's Lie c. filmben, Caleb McLaughlin pedig a The New Edition Story nevű sorozatban bukkant fel, de kétségtelenül Brown szerepe az eddigi legnagyobb húzás.

A Legendaryek hatalmas tervei vannak a Godzillával, ugyanis a Marvelhez, a DC-hez vagy a Universal szörnyeihez hasonlóan közös univerzumban szerepeltetne egy csomó közismert állatot, mint Godzilla vagy King Kong. Utóbbiból most márciusban érkezik új film.