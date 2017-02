Igazi kapálózás, nem színészkedés

Hamarosan Magyarországon is bemutatják az idei filmdíjas szezon egyik legnagyobb nyertesét. A Holdfény egy Chiron nevű fiú életét mutatja be három különböző szakaszban. A főszereplőt a három idősíkon három különböző színész kelti életre, a filmből pedig megismerhetjük, hogyan lesz a fiúból férfi és milyen hatással van rá szülővárosa, Miami.

Az Oscaron összesen 8 kategóriában érdekelt, többek között legjobb film, legjobb rendezés, legjobb operatőri munka és legjobb vágás kategóriákban. A film előzetesét magyarul már decemberben bemutattuk az Indexen, most pedig egy exkluzív részletet lehet belőle megnézni.

A részletben az Oscar-díj egyik esélyese, Mahershala Ali látható, aki Juan szerepében tanítja az ekkor még igencsak fiatal főszereplőt (Alex Hibbert) úszni. A részlet egy igen fontos pillanatát mutatja be a filmnek, a rendező több külföldi újságnak is beszélt a jelentőségéről. Például az is kiderült, hogy Hibbert tényleg nem tud úszni, vagyis ami a filmben látható az nem színészkedés.

A Holdfényt február 16-án mutatják be Magyarországon.