Leonardo DiCaprio lesz az olasz Sherlock Holmes

Joseph Petrosino 1860 és 1909 között viselte a New York-i rendőrség 285-ös számú jelvényét. Ő volt az első olyan rendőr a városban, aki komolyan fellépett a szervezet bűnözés ellen, ami egyébként a végzetét is jelentette, a maffia lövette le Palermóban. Stephan Talty The Black Hand: The Epic War Between a Brilliant Detective and the Deadliest Secret Society in American History címmel írt róla, pontosabban egy 1903-as ügyéről egy dokumentumregényt, aminek filmjogait Leonardo DiCaprio vette meg. A főszerepet pedig egyből magára is osztotta.

A történet az olasz Sherlock Holmesnak is hívott rendőr életének utolsó éveiről szól, majd, ekkor került összetűzésbe egy Fekete Kéz nevű szervezettel, akik leginkább zsarolással foglalkoztak, és a szerencsétlen áldozatokat mindenféle rémisztőnek szánt tárgyakkal idegesítették (koponya, kötél, méregpohár), és ha valaki így sem fizetett, végeztek vele - a helyszínen meg hagytak egy fekete kezet ábrázoló papírlapot.