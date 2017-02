Nicole Kidman lesz Aquaman anyja

A DC is követi a Marvel példáját, és igyekszik Oscar-díjas színészekkel legitimizálni a pizsamás szuperhősfimeket. Ezúttal az Aquaman című filmjükbe igazolhatnak le egy szupersztárt, Nicole Kidmant.

Kidman egyébként simán beférne a 37 éves Jason Momoa mellé romantikus biodíszletnek is, de azt a szerepet már korábban kiosztották Johnny Depp exfeleségére, Amber Heardre. A forgatás áprilisban kezdődik Ausztráliában, így a szereposztó rendezőknek igyekezniük kell betömni a lyukakat.

Kidman szerepeltetése még nem vehető tutira, bár a filmet rendező James Wan már régóta nagyon szeretné, hogy ő alakítsa a víz alatt is levegőt lélegző szuperhősklán fejét. Ha aláír, Kidman Batman csajának 1995-ös alakítása után térhet vissza a képregények világába. A filmben szerepelni fog még Willam Defoe, Dr. Vulko szerepében, aki Aquamant látja el tanácsokkal, illetve Patrick Wilson, ő egy Orm nevű karaktert kelt életre, aki Aquaman féltestvére és alapvetően gonosz is.

A filmbéli főgonosz szerepére is megtalálták a legalkalmasabb színészt, a Netflix The Get Down című sorozatának főszereplője, Yahya Abdul-Mateen II képében, ő Black Mantát alakítja majd, már ha aláírja a szerződését, de alá fogja, mert azért ez elég nagy kiugrási lehetőség neki. Black Manta a képregények egyik változata szerint egy hajósinas volt valami halászhajón, ahol szexuális erőszak áldozata lett, és azért rühelli Aquamant, mert hiába kért tőle és delfin haverjaitól segítséget, nem foglalkoztak segélykérésével. Egy másik, a filmben is vélhetően alkalmazott eredettörténet szerint a fiú autista, és gyerekkorában sok trauma érte, majd felnőttként szuperhősjelmezt varrt magának és vissza akarja foglalni az óceánokat a feketéknek. (Nem vicc.)

Kidman karaktere, Atlanna, a víz alatti királyság egyik arisztokrata családjának leszármazottja, aki meglóg a tenger alól, és egy világítótorony kezelőjével bútorozik össze, akitől majd Aquaman is születik.