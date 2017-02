Liam Neeson felül egy hókotróra és elbánik a hipszterekkel

Az Elrabolva óta akciósztárnak tekintett, egyébként 65 évesen tényleg fickós Neeson tört már végtagokat kézzel, csővel, baseballütővel, lőtt le embereket, belezett is ki párat, volt kése, puskája, pisztolya, kardja, előfordult, hogy hajón kellett ütlegenie valakit, máskor repülőn, sőt, vert már agyon farkasokat is puszta kézzel, és lesz majd egy olyan filmje is hamarosan, ahol egy vonaton tesz rendet, de ez tényleg mind semmi. A Hard Powder című akciókrimiben ugyanis

egy hókotróval áll bosszút az ellene vétkezőkön.

A film sztorija annyi, hogy Neeson egy törvénytisztelő állampolgár, aki egy Colorado állambeli kisvárosban vezeti a helyi hókotrót és megválasztották az év polgárának is, szóval Jó Ember. A helyi jani viszont megöli a fiát, ami nagyon nagy hiba, mert ugye:

Rendelkezem olyan különleges képességekkel, amelyeket pályám során tökélyre fejlesztettem. Amelyek miatt a magafajták rémálma vagyok. (...) Meg fogom keresni, meg fogom találni, és meg fogom ölni.

És hősünk nekilát, hogy, és most idézem, a rendelkezésére álló nehézgép-park elemeinek segítségével bosszút álljon. Közben kirobbant egy maffiaháborút is mintegy mellékesen, a helyi amerikai őslakosok esnek neki a Viking néven ismert vegán gengszternek, aki Teslát vezet és drága öltönyökben jár. A rendező Hans Petter Moland szerint a cél a Szóljatok a köpcösnek! hangulata, mi látatlanban tíz pontot adunk rá.