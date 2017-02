Megfilmesítik John Lennon és Yoko Ono kapcsolatát

A Mindenség elmélete című film írója, Anthony McCarten dolgozik azon a forgatókönyvön, ami a Beatles énekese, John Lennon, és felsége Yoko Ono kapcsolatáról szól. A filmnek egyelőre nincs címe, de az író szerint jóval több lesz majd egy egyszerű szerelmi történetnél. Lennonék kapcsolata mellett bemutatja majd a hetvenes évek Amerikájának aktivizmusát, és társadalmi mozgalmait is. A producer, Michael De Luca szerint ez a kor nagyban inspirálta a mai fiatalokat is, hogy álljanak ki azért a jövőért, amit szeretnének maguknak.

A film bemutatja majd Lennonék kapcsolatát, az énekes eltávolodását a Beatles-től és azt is, hogyan működtek együtt zenészként Onóval, - egészen Lennon 1980-as meggyilkolásáig. Lennon életéről egyébként készült már több játékfilm is, például a Nowhere Boy, 2009-ben, amiben Aaron Taylor-Johnson játszotta Lennont, valamint a Chapter 27, című dráma a Lennon-gyilkosságról, ebben Jared Leto alakította Mark David Chapman-t, aki meggyilkolta Lennont New Yorkban 1980. december 8-án a saját háza előtt.