Előzménysorozat készülhet a John Wick-filmekhez

Egy héttel a második John Wick-film amerikai bemutatója előtt a rendező arról beszélt, a franchise-ban bőven van még egy tévésorozatra való alapanyag is, mely a kiöregedett bérgyilkos múltját dolgozná fel.

Ehhez nyilván az is kellene, hogy a John Wick 2 még az első filmhez hasonlóan (vagy akár azt felülmúlóan) sikeres legyen, és ebben talán a rendezőnek ez a partizán-marketingakciója is szerepet játszhat.

Chad Stahelski a forgatókönyvíró Derek Kolstaddal együtt beszélt arról, hogy már majdnem kész az előzményfilmnek való forgatókönyv, de abból szándékaik szerint végül nem is film, hanem inkább tévésorozat lesz:

"A Lionsgate produkciós cég nagyon érdekeltnek tűnik egy John Wick-tévésorozatban, és nekünk is tetszik, hogy a kreatív energiáinkat ebbe öljük, hiszen így nekünk is több játékterünk lenne, mint egy kétórás filmben" - mondta Stahelski, aki azt is mondta, előbb még egy befejező filmet is forgatnának, hogy lezárják a trilógiát.

Az persze kérdés, hogy a most 52 éves Keanu Reeves is része lenne-e a sorozatnak, már csak azért is, mert évtizedekkel kéne megfiatalítani az előzményekhez. Ami biztos, hogy a John Wick 2-t február 23-án mutatják be a magyar mozik.