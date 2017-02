Michael Bay kiszáll a Transformers-sorozatból

A rendező ezt a honlapján jelentette be, a franchise-hoz készült utolsó filmje nyártól lesz majd látható.

Michael Bay ezzel együtt összesen öt Transformers-filmet rendezett, és ugyan azt írja, hogy mindegyik után azt hitte, hogy az volt az utolsó, most tényleg komolyan is gondolja, hogy nincs tovább: "Ez az utolsó fejezet és egyben egy új kezdet is" - írja.

A Transformers: Az utolsó lovag a negyedik film folytatása lesz, a főbb szerepeket pedig Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Isabela Moner és Anthony Hopkins alakítják majd.