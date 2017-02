Beszökött a lányiskolába az ördög

Nagyot mennek mostanában az amerikai kisköltségvetésű horrorfilmek, az olyanokra gondolok, mint a The Witch, vagy a Valami követ, és amikor azt írom, hogy nagyot mennek, akkor arra gondolok, hogy nagyon jók és rémisztőek is egyszerre. És nem azért, mert néha hozzánk vágnak benne egy véres agyvelőt, hanem mert rendesen megírt karakterek, és tisztességesen megkomponált hangulat van bennük.

Ilyennek tűnik a The Blackcoat's Daughter is, amiben egy lányiskolában valami furcsa dolog történik. Behavazódik a vidék, nem jönnek a szülők a gyerekekért, és valakik a pincében gyanús dolgokban mesterkednek ismeretlen emberek. Legalábbis ezt tudom összerakni az előzetesből, amiből több nem derül ki, de a nyomasztó hangulatát azért át lehet érezni.

A filmben szerepel Kiernan Shipka a Mad Menből, Lucy Boynton a Sing Streetből, és Emma Roberts is, akinek egyébként a sztorija egy párhuzamos szálon fut az iskoláéval. A filmet Oz Perkins rendezte, akinek az I Am the Pretty Thing That Lives in the House című horrorját Magyarországon is meg lehet nézni a Netflixen.

A Blackcoat's Daughter márciusban kerül amerikai mozikba.