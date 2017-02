Egyre biztosabbnak tűnik, melyik filmek kapnak majd Oscar-díjat

Hogy a Kaliforniai álom folyamatosan nyeri az újabb és újabb díjakat, az a 14 Oscar-jelölés, a 7 Golden Globe-díj és a különféle szakszervezetek számtalan elismerése után senkit nem lep meg (nagyobb hír, amikor valahol véletlenül nem ez a film nyer mindent), de a hétvégén egy eddig sokkal kisebb port felvert film alkotói is elkezdhettek reménykedni.

Az Oroszlán című, Indiában játszódó dráma jól szerepelt ugyanis mind az amerikai rendezők, mind pedig az operatőrök díjátadóján is.

A DGA (az amerikai rendezőszövetség, a Directors Guild of America) díjait helyi idő szerint szombat este adták át; ezt a díjat tartja talán a legkomolyabbnak a szakma a hasonló szakszervezeti kitüntetések közül. Az Oroszlán már a jelöléskor is felhívta magára a figyelmet: ez volt az első alkalom a díj történetében, hogy egy rendezőt – Garth Davist – egyszerre jelöljenek a legjobb film és a legjobb első film kategóriájában is. A legjobb film ugyan a rendezők szerint is a Kaliforniai álom lett, a másik kategória díját viszont az Oroszlán nyerte meg.

Damien Chazelle, a Kaliforniai álom rendezője a díj átvételekor a Deadline beszámolója szerint azt mondta, a filmje elsősorban arról szól, hogy akkor is törekednünk kell az álmaink megvalósítására, amikor azok teljesen lehetetlennek tűnnek. Amit az ő saját példája is megerősít, mert, mint mondta, a filmet még hat éve, egy „sokkal reménytelibbnek tűnő” időben írta, de csak most tudták leforgatni és bemutatni.

A rendezők életműdíját Ridley Scott kapta, a drámai tévésorozatok közül a Trónok harca Fattyak csatája című epizódját díjazták, dokumentum kategóriában az O.J.: Made in America nyert, a vígjátéksorozatok közül a Veep Beiktatás című epizódja, minisorozatok közül pedig az Aznap éjjel The Beach című része.

Röviddel a rendezők után az amerikai operatőrök is átadták a maguk díját: az ASC (The American Society of Cinematographers) díjaiból sokszor – az elmúlt tíz évben hatszor is – lehetett következtetni az operatőri munkáért odaítélt Oscar-díjakra. Ha ez idén is így lesz, az jó hír az Oroszlánnak, a szervezet legfontosabb díját ugyanis ez a film nyerte el, pedig a Kaliforniai álom is jelölt volt.

Nem ez volt az egyetlen átfedés a rendezők díjával: itt is a Trónok harca Fattyak csatája című része nyert, és az operatőrök is díjazták az Aznap éjjelt, bár egy másik epizódot (Subtle Beast). Nyert még a Mr. Robot egyik epizódja és a House of Others is.