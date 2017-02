Mindenhol pusztítás a Super Bowl szünetében

A Super Bowl, vagyis az amerikaifutball-bajnokság döntője minden évben a legnézettebb tévés esemény az Egyesült Államokban, ennek köszönhetően rengeteg film és tévésorozat itt mutatja be a legújabb előzetesét. A vasárnap esti blokk különösen erős volt, hiszen mutattak új trailert A galaxis őrzőihez, az új Halálos iramban- és Transformers-filmhez, de a következő Karib-tenger kalózaiból is sokkal többet láthatunk, mint eddig.

Páncélba zárt szellem (Ghost in the Shell)

bemutató: március 30.

A kultikus anime nagy port kavart amerikai feldolgozása nemsokára a mozikba kerül, és ebben a rövid teaserben mutatnak pár új jelenetet.

A galaxis őrzői vol. 2. (Guardians of the Galaxy Vol. 2)

bemutató: május 4.

A James Gunn és a Marvel/Disney-páros hatalmas sikerű sci-fijének idén érkezik a folytatása, amiben az eddigi csapat mellett még több figyelmet kapnak olyan mellékszereplők, mint Yondu és Nebula, illetve csatlakozik még új tagként egy Mantis nevű karakter is. A Fleetwood Mac The Chain c. számával hallható trailerben egy rövid időre azt is el lehet csípni, hogyan néz majd ki Ego, az Élő Bolygó, akit Kurt Russell alakít. A film egyébként kapott egy nagyon menő, kazettás plakátot is.

A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)

bemutató: május 25.

Az ötödik Karib-tenger kalózai látszólag minden eddigi filmet oda akar verni látványban, legalábbis a trailerben látható élőhalottok akciózásai meglehetősen jól néznek ki Johnny Cash zenéjére. A kalózok közé visszatér Orlando Bloom és természetesen Johnny Depp, de felbukkan még többek között Kaya Scodelario, Javier Bardem, sőt, az IMDB szerint Paul McCartney is a Beatlesből.

Logan - Farkas (Logan)

bemutató: március 2.

Hugh Jackman utoljára ölti magára Logan, vagyis Rozsomák, vagyis Farkas, vagyis a legmorcosabb ölhetetlen mutáns karakterét, méghozzá nagyon úgy néz ki, hogy az Old Man Logan c. képregénysztorit kombinálják X-23, Logan "kvázi" lányának (Dafne Keen) , illetve a mutánsgyűlölő kiborg, Donald Pierce (Boyd Holbrook a Narcosból) karakterének bemutatásával. A film végre hű lesz a címszereplőhöz, és korhatárosra csinálták az egészet, így lesz egy csomó vér és erőszak, na meg visszatér a Jackmannél is öregebb Patrick Stewart is.

Az Egészség ellenszere (A Cure for Wellness)

bemutató: február 23.

Gore Verbinski, A kör, A mexikói (és az Egértanya, köhömm) rendezője egy rakás Disney-film után ismét horrorfilmet rendez, amiben egy fiatal férfi ott ragad egy svájci luxusklinikán, ahonnan senki sem tud elmenekülni. A látvány már csak az eddigi videók alapján lenyűgöző, ráadásul Dane DeHaan is bizonyított már olyan filmekben, mint Az erő krónikája, A csodálatos Pókember 2. vagy a Fékezhetetlen.

John Wick: 2. felvonás (John Wick: Chapter 2)

bemutató: február 23.

2014 egyik nagy meglepetése volt, hogy milyen jól fogadták Keanu Reeves akciófilmes visszatérését a John Wickben. A folytatás hamarosan megérkezik, a készítők pedig voltak annyira vagányok, hogy csak a Super Bowlra összeraktak egy kicsit beszólós trailert. A John Wick 2. ugyanis A sötét ötven árnyalatával egy időben kerül a mozikba Amerikában valamikor Valentin-nap környékén, ezért a kis előzetesben utaltak arra, hogy ha valaki nem akar szoftpornót nézni a párjával, akkor irány a John Wick 2., és a tömény akció.

Halálos iramban 8 (The Fate of the Furious)

bemutató: április 13.

Nyilván jön megint egy Halálom iramban-film, bár a mostani tévés szpotot látva nehéz nem röhögni a borítékolható túlzásokon. Börtönlázadás, minden eddiginél több kopasz férfi, a harmadik emeletről az ablakokon kizuhanó kocsik tömkelege, és még valami jégtörős tengeralattjáró elől való menekülés is belefér, hiszen ki a francot érdekel a realitás, ha van nekünk egy Dwayne Johnsonunk?! És Jason Statham, Vin Diesel, Kurt Russell, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Scott Eastwood, és a rapper, Ludacris.

Baywatch

bemutató: magyarországi bemutató időpontját egyelőre nem tudjuk, Amerikában május 26-án mutatják be

Megérkezett a "reboot, amit tényleg nem kért senki" egy új tévészpottal, David Hasselhoff helyett Dwayne Johnsonnal, társaként Zac Efronnal. Szinte kizárt, hogy ne legyen botrányosan rossz majd ez a film, hiába lesz Priyanka Chopra a főgonosz, és bukkannak fel állítólag olyan arcok majd, mint Hannibal Buress, Pamela Anderson vagy maga Hasselhoff.

Transformers: Az utolsó lovag (Transformers: The Last Knight)

bemutató: június 22.

Az ötödik Transformers-film egy kisebb polgárháborút mutat be a robotok között, amibe visszatér állítólag Optimus Prime meg a dinobotok főnöke, van holdpusztítás meg másmilyen pusztítás, illetve felbukkan Anthony Hopkins is, ki tudja miért, de hát ez egy Michael Bay-film, a lényeg, hogy 4K-ban mutatják!

Élet (Life)

bemutató: március 23.

Az Élet egy olyan hatfős legénység történetét mutatja be, akik egy nemzetközi űrállomáson rábukkannak az élet jelére a Marson. Ez az élet azonban sokkal intelligensebb, mint gondolnák, és veszélybe kerül mindannyiuk élete. Ebben az életveszélyes sci-fi horrorban szerepel Rebecca Ferguson, Jake Gyllenhaal és Ryan Reynolds is, az új előzetes pedig egész pofás.