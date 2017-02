Nálunk is bemutatják Scorsese katolikus filmjét

Megérkezett a magyar feliratos előzetes Martin Scorsese Némaság c. filmjéhez, amit március 16-tól bemutatnak a hazai mozikban is. A történet két portugál katolikus papot mutat be, akik téríteni indulnak a 17. századbeli Japánba, illetve megtalálni a mentorukat.

A két misszionáriust Andrew Garfield és Adam Driver alakítja, a mentoruk pedig ki más, mint a mentorkodásban már elég gyakorlott Liam Neeson. A helyzetet kicsit bonyolítja, hogy ekkor Japánban be volt tiltva a katolicizmus, ahogyan a vallás terjesztése is.

A Némaság Endo Suszaku 1966-os regénye alapján készült, és ugyan az egész történet Nagaszakiban játszódik, a forgatás Tajvanon történt. Ez a film egyébként Scorsese régi vágya, nagyjából 25 éve készíti elő, és még Oscarra is jelölték a legjobb operatőri munkáért.