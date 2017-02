Magyarul szólal meg a Power Rangers

Mindenről le lehet húzni még egy bőrt, sőt kettőt is, erre példa a Power Rangers. A mai napig az USA-ban két mozifilm és 23 tévés évad forgott belőle. A jogok sokáig a Disney-nél voltak, aztán 2010-ben a Power Rangers eredeti alkotója, Haim Saban visszaszerezte, és gondolta ő is keres még vele egy rakás pénzt, és itt is van egy újabb mozifilm, hozzá pedig a magyar előzetes.

A történet szerint Jason, Kimberly, Bill, Trini és Zack, öt átlagos tinédzser, akiket hétköznapi dolgok foglalkoztatnak. Alig ismerik egymást, ám a sorsuk végzetszerűen összefonódik. Egy nap tiltott területre tévednek, ahol különleges erővel rendelkező érmékre bukkannak. Olyan természetfeletti képességekre tesznek szert, amiről álmodni sem mertek: egyik pillanatról a másikra szuperhősökké válnak.

Azt az egyet nem értem, hogy ha 12-es karikát kapott a film, akkor ki fogja ezt megnézni. Mert így az előzetes alapján nagyjából ezt a korosztályt lőném be célcsoportnak.

Bemutató április 6-án.