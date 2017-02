Diáklányok mentik meg Colin Farrell életét

Itt az első előzetese Sofia Coppola legújabb filmjének, a The Beguiled című remake-nek. A film, akár csak az eredeti is, Thomas P Cullinan, A Painted Devil című filmje alapján készült. A történet a polgárháború idején játszódik: az egyik bentlakásos lányiskola egyik diákja talál megy egy sérült katonát, akinek együtt megmentik az életét, ezután azonban a katona egymás és maga ellen uszítja a lányokat az iskolában. Az 1971-es eredeti filmben Clint Eastwood alakította a sérült katonát, akit most Colin Farrell játszik.

A diáklányok között van Elle Fanning és Kirsten Dunst, a tanárnőt pedig Nicole Kidman alakítja. Az előzetes alapján egyébként elég jónak néz ki a film, és nagyon szépek a jelmezek is. A bemutató június 23-án lesz.