Scarlett Johansson megszólalt az etnikai botrány miatt

Az elmúlt időszakban számtalan olyan eset történt, amikor ázsiai karaktereket fehér színészek alakítottak – ezt hívja az angolszász sajtó whitewashingnak. Ez azt jelenti, hogy csupa fehér ember játssza az egyiptomi isteneket, fehér ember szerepel ázsiai papként és legutóbbi nagy felháborodást kiváltó eset az volt, amikor Scarlett Johansson szerepelt egy japán képregényből készített film szereplőjeként a Ghost in the Shell című filmben. De egyébként nemrég Emma Stone is kapott, amiért ázsiai nőt alakít az Aloha című filmben.

Johansson esete valószínűleg azért kavart a szokásosnál is nagyobb port, mert a Ghost in the shell nem csak képregényként népszerű, számos tévésorozat és film készült már belőle és a főszereplő Kusanagi őrnagy mindig ázsiai volt.

A páncélba zárt szellem bemutatója egyébként már nagyon közeledik, ezért is lehet, hogy most végre Johnasson is megszólalt az ügyben, az amerikai Marie Claire-ben. Elég semmitmondóan nyilatkozott egyébként mindenkit biztosított afelől, hogy sohasem vállalna olyan szerepet, amiben nem fehér embert játszik, és nagyon nagy teher a vállán ez a szerep és nagyon izgul, mert nagyon ritka lehetőség volt számára.

A legfőbb érv egyébként a whitewashing ellen, hogy ezzel szerepeket vesznek el olyan színészektől, akiknek amúgy is sokkal kevesebb lehetősége van szerepelni a vásznon, mint a hollywoodi társaiknak.