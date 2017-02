Sokat járunk moziba, de nem eleget

A The European Audiovisual Observatory nevű szervezet 24 európai piacon vizsgálta a mozilátogatás alakulását, és megállapították, hogy általánosságban nézve a tavalyihoz képest 1,6 százalékkal nőtt a jegyvásárlások száma, és csökkenést csak öt országban tapasztaltak, igaz, köztük a brit és a német piacon.

Az EU-n belül a jegyeladások száma 994 millióra nőtt, ami 16 millióval több, mint 2015-ben, és egyben 2004 óta nem látott mennyiséget jelent. Ha az európai nem-EU-s országokat is figyelembe vesszük, a szám 1,27 milliárdra nő, ami évtizedek óta nem látott magas szám. A legjobban teljesítő országok:

Franciaország (+7.4 millió jegy),

Lengyelország (+7.4 millió),

Spanyolország (+7.2 millió),

Olaszország (+5.8 millió).

Nagyon szorgosan jártak moziba a csehek és a szlovákok is (+2,7 és +1,1 millió jegyeladással), itt a százalékos differencia az igazán szembetűnő, hiszen 20,6 illetve 23,4 százalékos emelkedést regisztráltak, ami példátlanul magas az EU-n belül. Nálunk a különbség 12,3 százalékos volt (pluszban) 2015-höz képest, azaz 13 millióról 14,6 millióra emelkedett a jegyeladások száma.

A németeknél viszont 18,1 millió, a briteknél 3,7 millió jeggyel kevesebbet adtak el, a TEAO szerint azért, mert a németeknél a hazai gyártású filmekre szinte senki nem kíváncsi már.

Ami a filmeket illeti, egy olyan sem volt, ami 30 millió nézőnél többet érdekelt volna (2015-ben a Star Wars VII, a Minyonok és a Spectre 38-38 millió nézőt vitt be a mozikba). A legnézettebb filmek között ott van a Kis kedvencek titkos élete, a Szenilla nyomában, a Dzsungel könyve, a Zsivány egyes, a Deadpool és az Amerika kapitány 3 is. (via)