A magyaroknak mindegy milyen a szex, csak legyen

Hiába borzalmas, nézhetetlen és legelsősorban dögunalmas film A sötét ötven árnyalata, és hiába volt ez már a bemutató előtt is nyilvánvaló abból, hogy a sorozat első része, A szürke ötven árnyalata is nevetségesen rossz volt, úgy tűnik, a magyar nézőknek szinte mindegy, hogy jó a film vagy sem, akkor is tódulnak a moziba, ha szexről van szó. Majdnem két hónapja, az utolsó Star Wars-film bemutatója óta nem nyitott akkora sikerrel egyetlen film sem itthon, mint most ez a még a mamipornó gúnynévre sem méltó, se nem szexi, se nem bevállalós limonádé.

Igaz, azt hozzá kell tenni, hogy azért az első részhez képest ez az elővetítésekkel együtt 112 ezer néző is hatalmas kudarcot jelent, két éve ugyanis – amikor még volt rá valami halovány, elhanyagolható kis esély, hogy esetleg jó lesz a film – még majdnem kétszer ennyien, 198 ezren ültek be A szürke ötven árnyalatára az első hétvégén (ami amúgy jobb, mint a Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet első eredménye).

És bár Amerikában a másik nagy bemutató, a Lego Batman megelőzte a szado-mazo történetnek hazudott erkölcsi prédikációt a perverziók rettenetességéről, addig Magyarországon ehhez képest labdába sem rúgott a műanyag Batman: bár az lett a második legnézettebb film, a Sötét50-hez képest bolhafingnak tűnik a maga 33 és félezer nézője.

A harmadik heti premier nem indított nagyon fényesen: a Kennedy elnök feleségéről szóló Jackie-ben hiába dicséri mindenki a főszereplő Natalie Portmant, és hiába írtuk mi is, hogy „A Jackie-ben minden a helyén van, így tud egyszerre hatni az eszünkre és szívünkre, így éri el, hogy fejbe vágva kóvályogjunk mozi után”, a film mégis csak a hetedik legnézettebb lett a hétvégén 7369 nézővel.

Egyébként a top tízes listán lényegében maradtak az eddigi filmek, bár egy különlegesség feltűnő: már nyolc hete bérli a helyét az elitklubban az amúgy nem túl nagy felhajtással forgalmazott Miért pont ő?, amelyet már majdnem 200 ezer magyar nézett meg, és ezzel az egész tízes listából ennek a filmnek lett mostanra a legtöbb nézője. A Kaliforniai álom pedig mostanra, hét hét után hullott ki a top tízből, pont, mikor átlépte a 150 ezer nézős határt. Az állampolgár című magyar menekültfilm pedig, hiába dicsérik a legtöbben, sajnos mostanra, három hét után sem indult be igazán, még mindig csak 7350 nézőnél jár, pedig határozottan többet érdemelne.

Amerikában, ahogy azt már írtuk, a Lego Batman megelőzte A sötét ötven árnyalatát, majdnem tízmillió dollárral több bevételt hozott nála. Azért a Sötét50-et sem kell félteni, világszerte máris háromszorosan visszahozta készítési költségeit.

Erősen nyitott még a John Wick második része is Keanu Reevesszel (nálunk csak február 23-án indít a film). Máskülönben a papírformát hozza a tengerentúli toplista is, az új bemutatók szereplésén kívül legfeljebb abban van egy ici-pici meglepetés, hogy az Oroszlán című film a múlt heti tizedik helyéről feltornázta magát a kilencedik helyre, ami viszont tulajdonképpen érthető, mert ahogy egyre több kis díjat nyer a film, úgy emlegetik egyre inkább az Oscar esélyesei között.