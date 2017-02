Amikor a finn fapofa hülyét csinál a begyöpösödött Európából

Rengeteg film készült már a menekültválságról, általában a menekültek embertpróbáló, gyakran kilátástalan és halálos vándorlásáról (ezeket mi is összeszedtük egy cikkben korábban), de nem emlékszem, hogy egyik is annyira gonoszul szórakoztató lenne, mint Aki Kaurismäki legújabb filmje, a The Other Side Of Hope (kb. A remény másik oldala).

Pedig alapvetően szinte semmi vicces nincsen benne: két párhuzamos történetet követünk benne. Az egyikben egy középkorú ingárus, Wikström otthagyja feleségét, felszámolja a készletét, és nekiáll az álmának, hogy egy tisztességes étterem tulajdonosa legyen. A másikban egy szíriai menekült, Khaled érkezik Finnországba, és próbál eligazodni a bürokrácia, és a minden szempontból hűvös társadalom erdejében. A két szál találkozik egyszer, de addigra már pont benne vagyunk mindkettőjük történetében eléggé, hogy külön-külön is érdekeljenek minket.

Mivel már elejtettem Kaurismäki nevét, szinte felesleges is elmondani, hogy mire megy ki a játék: a film fanyarul berendezett, humoros, szinte végig állóképek sorozata, amiken még a szereplők is annyira mozdulatlanok, hogy szinte kővé dermednek. A mondataik hasonlóan lomhák, a gesztusaik minimálisak, a humorérzékük viszont mindig a köbön. Őszintén bevallom, hogy én az 1999-es Juha után nem nagyon követtem Kaurismäki művészetét, szóval az, hogy a The Other Side Of Hope-ot ennyire jó filmnek tartom, abban az is benne lehet, hogy rácsodálkoztam a stílusára. Ami a témától kapott még egy plusz gellert is.

Mert van abban valami megkapó, hogy ennyire egyszerű, banális történeteket úgy nézünk végig, mintha szinte szocreál tablóképek lennének, és a mindennapi pillanatokból mindig valami nagy fontosságú, mitikus jelenet lesz.

Amikor először találkozunk Khaleddel, akkor éppen egy finn teherhajó rakományából, egy tonnányi kokszból emelkedik ki, mint egy gólem. Rengeteg történetet tudunk arról, hogy milyen embertelen körülmények között utaztak, és most is utaznak, de ahogy a férfi kiemelkedik a szénből, tényleg olyan, mint a gólem, amit magára szabadított a nyugati társadalom, hogy tesztelje a saját toleranciáját.

Amiben Kaurismäki Finnországa csúnyán elbukik. A körülmények – a modern fogadó létesítmények, az ellátás – megvannak, de a törvényi bürokráciában mindig megbicsaklik valami annyira, hogy sérüljön az emberi jog. Khaled menekültstátuszt kér a finn hatóságoktól, de azok a meghallgatáson monoton hangon elutasítják, mondván nem érzik úgy, hogy Aleppóban annyira súlyos lenne a helyzet, hogy menedéket nyújtsanak a hasonlóknak. Aztán kattan a bilincs a férfin, nem sokkal később pedig látjuk a híradót, hogy Szíriában éppen gyermekkórházakat bombáznak.

Ettől a leírástól úgy tűnhet, hogy ez egy véresen komoly dráma, amiben csak kínosat tudunk nevetni. Nem pont így van. Khaled történetét ugyanis tökéletesen ellenpontozza Wikström, aki az összes megspórolt pénzét először egy vérre menő pókerjátszmában pörgeti meg, aztán pedig talál egy külvárosi, lepukkant kocsmát, hogy megvalósíthassa az álmát.

A kocsma személyzete ismerős lehet mindenkinek, aki nem csak a Gault & Millau-ból tájékozódik Európában: a gyakornokként dolgozó, fizetés nélküli pincér, a beleszarós szakács, és az egyenruhás, de nem túl megbízható ajtónálló. Amikor az első vendég, akit látunk, kér egy heringet főtt krumplival, akkor kap egy konzervet. Merthogy ők fúziós konyha.

Vagy ott a pillanat, amikor Wikström elbeszélget egy vele egykorú hölggyel a ruhaiparról. A nőt nem érdekli, neki elege van a finn tespedésből, ő nemsokára megy Mexikóvárosba hulahulázni és szakét inni. Az összes ilyen beszélgetés olyan, mintha egy kabaréból adnák elő, de a színészek mozdulatlanság miatt annyira bizarr lesz az egész, hogy csak imádni lehet.

Kaurismäki elmondta a berlini sajtótájékoztatón a film után, hogy eredetileg azon dolgozott, hogy legyen egy kikötőkről szóló filmtrilógiája (ennek a része a Le Havre), de útközben meggondolta magát, és menekült-trilógia lett belőle. Jó, mondjuk amikor a filmzenéről kérdezték, azt mondta, hogy teljesen normális a filmben minden, van egy kis beszéd, aztán meg néha egy kis zene, szóval ki tudja, hogy mit lehet komolyan venni tőle.

A rendező azt is hozzátette, hogy csak egy egyszerű dolgot akart üzenni a filmjéről:

mind ugyanazok vagyunk, és egyszer te is lehetsz menekült.

Majd amikor valaki megkérdezte tőle, hogy mit szól Európa "iszlamizációjához", akkor azt válaszolta, hogy ő nem lát semmi ilyesmit. Csak azt látja, hogy a kultúránk változik, amire szükségünk is van, mert már túl sűrű a vérünk. Szükségünk van emberségre, és ha nem vagyunk emberségesek, akkor nem vagyunk emberek sem. Majd ezután a válasza után a Wikströmöt játszó Sakari Kuosmanen színész felállt, és elénekelt egy finn dalt. Néha jó lehet finn-nek lenni, mégha a The Other Side Of Hope szerint bőven lehet bűntudatuk.

A The Other Side Of Hope-ot az idei Berlinale versenyszekciójában vetítették. Idén Magyarországon is be fogják mutatni, pontos dátum még nem ismert.