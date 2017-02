Megtalálták a következő Star Wars-film R2-D2-ját

Jimmy Vee örökölte meg R2-D2 szerepét a decemberben mozikba kerülő Star Wars VIII-ban (The Last Jedi lesz az alcíme), írja a Hollywood Reporter. Az 57 éves színész a tavaly nyáron, 81 éves korában elhunyt Kenny Baker helyét veszi át.

Vee egyébként már a 2015-ös Az ébredő Erő forgatásai alatt is be-be ugrott Baker helyett, ám a stáblistán nem volt feltüntetve az alakítása. A Bakerhez hasonlóan alacsonynövésű Vee azonban igazi megtiszteltetésnek érezte, hogy a brit színésszel együtt dolgozhat.

Vee a közleményében elmondta, hogy Baker a halála előtt minden fontos trükköt megtanított neki R2-D2 szerepével kapcsolatban, ezt a tudást viszi tovább az új Csillagok háborúja-filmben, illetve hogy nagyon sokat dolgozott, és hogy nagyon hálás, hogy a neve végre összeérhet a Star Wars-sorozattal.

We're thrilled to announce that #OhSoSmall actor @RealJimmyVee is the new #R2D2!



