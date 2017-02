Elmebeteg szülők harcosok klubjával gyűjtenének pénzt a kislányuk tanulmányaira

A tavalyi év egyik legborzalmasabb filmje, a Mike és Dave esküvőhöz csajt keres két írója most egy elég viccesnek tűnő, totálisan elborult agymenést rendeztek anyuról és apuról, akik illegális kaszinót nyitnak a házuk alagsorában, hogy ezzel teremtsék elő a kislányuk taníttatásának költségeit. És egy kicsit túlságosan is beindul a szekér.

Andrew Jay Cohen és Brendan O'Brien együtt írták meg a The House című trashvígjátékot, ahogy ők írták az alpárinak alpári, de ezzel együtt sem vicces Mike és Dave esküvőhöz csajt keres című filmet is, de ezúttal a rendezést sem adták ki a kezükből, Cohen ült a direktori székbe. Ettől vagy sem, de az előzetes alapján annál sokkal viccesebbnek is tűnik a The House.

Már a sztori is érdekes a maga abszurditásában: a két tökhülye szülő, Amy Poehler és Will Ferrell, akik két kétjegyű számot sem tudnak összeadni, nemhogy életre szóló pénzügyi tervet készíteni, ráébrednek, hogy egy vasuk sincs, hiába ígérték meg a lányuknak, hogy továbbtanulhat. És sajnos egy náluk is kreténebb haverjuk, Jason Mantzoukas (a szerzőpáros korábbi közös filmje, a Rossz szomszédság színésze) pénzszerzési tippjére hallgatnak: nyitnak egy földalatti kaszinót a házuk alsó szintjén. Aztán ahogy az üzlet beindul, a rulettasztal mellé bejön a sztriptíz-szoba, a gyerekkorú DJ és a kisvárosi anyukáknak rendezett harcosok klubja is, a szülők meg elveszítik a maradék eszüket is.

Amerikában június 30-án mutatják be a filmet, itthoni premierről egyelőre nincs hír, de a magyarok mozis ízléséből kiindulva mindenki megnyugodhat: szinte biztos, hogy nálunk is játszani fogják a filmet, és az is elég valószínű, hogy hatalmas siker lesz.