Mel Gibson rendezheti az Öngyilkos osztag folytatását

Írtunk már arról, hogy úgy néz ki, Hollywood kezd megbocsájtani Mel Gibsonnak, aki elkezdett újra szerepajánlatokat kapni. Például csatlakozhat Will Ferrellhez és Mark Wahlberhez a Megjött apuci folytatásában, ahol fontos szerepet kaphat. És most újabb hírek érkeztek az ausztrál színészről, aki talán rendezőként is újra bizonyíthat, a Variety szerint ugyanis lehet, hogy rábízzák a Suicide Squad folytatását. Mondjuk az első rész nem volt túl jó, de így is összehozott 750 millió dollárt, így a folytatás borítékolható.

Gibson mellett azért még mások is versenyben vannak a rendezői székért, például Jonathan Levine és Ruben Fleischer, de felmerült Daniel Espinosa neve is. Állítólag már mind a négy jelölttel találkozott a Warner, de nem zárnak ki újabb neveket sem a listáról. Az első részt David Ayer rendezte,és sokáig úgy volt, ő készíti majd a folytatást is.

Gibsont elég sokáig mellőzte Hollywood, miután 2006-ban a rendőrök elkapták ittas vezetésért, mire dühében a színész zsidózni kezdett. A Másnaposok 2-ben csak néhány pillanat erejéig tűnt volna fel, ám stúdión belül óriási konfliktust szült az ötlet, úgyhogy végül Liam Neeson ugrott be helyette. Utoljára 2002-ben szerepelt nagy stúdió által finanszírozott projektben, ez volt az M. Night Shyamalan által rendezett Jelek. Azóta a filmjei a stúdiórendszeren kívül készültek, és csak azért valósulhattak meg, mert maradtak még befolyásos barátai a városban. A Fegyvertelen katona azonban mindent megváltoztatott. A film világszerte 163 millió dolláros bevételt hozott, a 6 Oscar-díj jelölésről nem is beszélve, amik között Gibsont is jelölték a legjobb rendezés díjára.