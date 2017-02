Spielberg cége gyártja a női John Wicket

Ruthless címmel készül a nagy női leszámolós film, amit a női a John Wickként is emlegetnek. A filmet már régóta tervezik, és most az utolsó akadály is elhárult a forgatás elől, a Hollywood Reporter szerint ugyanis Spielberg gyártócége vette meg a jogokat. A Ruthlessnek már rendezője is van, a San Andreast jegyző Brad Peyton, aki producerként is beszáll a filmbe.

A történet tényleg nagyon hasonlít a John Wick-alapsztorira, egy volt bérgyilkosnőről szól, aki boldogan tengeti nyugdíjas éveit, amikor kiderül, hogy végső stádiumban lévő agydaganata van. Hogy biztosítsa fiatal lánya anyagi biztonságát, utoljára még elvállal egy jól fizető melót.

A John Wick második része egyébként éppen a múlt hétvégén nyitott a mozikban, és várakozáson felül teljesített, 50 millió dollárt hozott össze világszerte. Mondjuk a Ruthlessnek aligha lesz második része, ha a főszereplő meghal agydaganatban.