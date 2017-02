Aki Kaurismäki nem forgat több filmet

A világhírű finn rendező utolsó filmjét épp a héten mutatták be nagy sikerrel a Berlinalén.

A rendező a finn televízióban csütörtökön elmondta, hogy már korábban is emlegette a visszavonulását, de ezúttal tényleg meg is teszi.

Kaurismäki új filmje, a The Other Side of Hope jelenleg a 67. berlini Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában szerepel. A produkció, amely egy Finnországba érkező szír menekültről szól, nagy sikert aratott a szemlén, itt olvasható a cikkünk róla.

"Várhatóan ez lesz az utolsó filmem. Fáradt vagyok, szeretném végre a saját életemet élni" - idézi A múlt nélküli ember és a Kikötői történet számos nemzetközi filmdíjjal elismert 59 éves rendezőjét az MTI.