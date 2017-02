Na most akkor mi is a címe az új Star Wars-filmnek?

Eddig úgy tudtuk, vagy inkább gondoltuk, hogy az angol The Last Jedi cím az magyarul Az utolsó Jedi lesz, és akkor ugye Luke Skywalkerről szól majd, vagy talán Reyről, aki vagy rokona, vagy nem, de ébred benne az erő, ugye. Egy jediben. Máig így is gondoltuk.

Kijöttek ugyanis a hivatalos plakátok a filmhez több nyelven is, és az olasz, a francia, a német és a spanyol verzión is TÖBBES SZÁM SZEREPEL, azaz nem egy utolsó jediről, hanem jedikről van szó, mennyire izgalmas már. Ez itt a német plakát, egyes szá,ban Der Letzte Jedi-nek kellene rajta lennie, de nem az van:

Ez a spanyol:

Ez az olasz:

Ez meg a francia:

A decemberben érkező film sztorijáról egyelőre semmit nem tudni, pár morzsa került csak elő, miszerint Finn egy vadiúj típusú csillagrombolón birodalmi tisztnek öltözve hajt végre titkos küldetést, és közben összefut egy régi rohamosztagos haverjával, aki seggrepacsival üdvözli. (A havert Tom Hardy alakítja, szóval az üdvözlési forma menten érthető.) A haver nem tud Finn dezertálásáról, ha minden igaz, így kicsit vicces jelenet lesz. Egy kép is kikerült a forgatásról egyébként, rohamosztagosok vannak rajta: