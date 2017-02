Trónok harca sztárt szerződtettek az új X-Men-filmhez

Egyre több X-Men spin-off filmet jelentenek be, mint például a Channing Tatum főszereplésével készülő Gambit, aminek most éppen nincs rendezője, miután Doug Liman kilépett a produkcióból. De nagyon ígérgetik, hogy azért még lesz film, csak nem tudják, hogy mikor. És a 20th Century Fox egy újabb, fiatalokat megcélzó spin-offot is bejelentett, The New Mutants címmel. Egy friss bejelentés szerint erre a Trónok harcának egyik szereplőjét, Maisie Williamset is leszerződtették, ezt maga a rendező, Josh Boone jelentette be a Twitterén.

Hogy mi a film pontos megjelenési dátuma, az azonban még mindig kérdés, egyelőre 2018 tavasza van belőve. Januárban jelentették be, hogy James McAvoy is játszik majd a filmben, X professzort fogja alakítani.