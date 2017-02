Angelina Jolie mosolyogva reklámozta legújabb filmjét

Elkészült Angelina Jolie legújabb filmje, aminek bemutatója az első nyilvános esemény volt, amin a rendező/színésznő részt vett, mióta elvált férjétől, Brad Pitt-től.

Az új filmnél, amit Jolie rendezett, mindenkit jobban érdekelt a magánélete, így először ezekre a kérdésekre kellett valamilyen válasszal szolgálnia. Azt mondta, hogy nagyon nehéz időszakon van túl a családja, de pontosan ezért csak arra koncentrál, hogy a gyerekei a legtöbb törődést kapják.

A családom társaságában keresek megnyugvást és azon vagyok, hogy ez az egész még közelebb hozzon minket egymáshoz.

- hangoztatta a színésznő a kambodzsai bemutatón.

Jolie filmje a Netflixre készült el és a First They Killed My Father nevet kapta. Loung Ung regényének az adaptációja a kambodzsai Vörös Khmer uralmát mutatja be egy gyerek történetén keresztül.

Az 1970-es években történt tragédiáról Jolie azért készített filmet, mert a szörnyűségek a világban nem túl ismertek, Kambodzsában pedig még úgy érzi, hogy nem sikerült ezt a traumát feldolgozni. Ebben az időszakban összesen 2 millió ember veszítette életét, ám még mindig tabutémának számít az ázsiai országban.

Angelina Jolie mára már az ENSZ egyik nagykövete és igyekszik a hírnevét jó célokra használni. 2001-ben a Tomb Raider című filmet forgatta Kambodzsában, ezt követően fogadta örökre, legidősebb fiát Maddox-ot aki innen származik, és ez a látogatás volt rá akkor hatással, hogy később még aktívabb különböző humanitárius ügyekben.